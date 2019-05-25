Главу комитета ГД по технологиям разыграли через подмену номера телефона

Главу комитета Госдумы по информационным технологиям Леонида Левина разыграли на Совете по законодательному обеспечению развития цифровой экономики при председателе Государственной думы. Эксперты позвонили на его телефон от лица спикера Госдумы Вячеслава Володина, подменив номера внешними средствами. Таким образом выступающие продемонстрировали, насколько легко использовать технологические достижения не только в повседневной жизни, но и для противоправной деятельности.





«Глава аппарата Госдумы Татьяна Воронова под каким-то предлогом отвела в сторону председателя Госдумы Вячеслава Володина. И когда Володин выпал из поля зрения, Левину поступил звонок от Володина. Леонид Леонидыч стал искать глазами Вячеслава Викторовича, вышел из зала, спросил у протокола — где Володин? Метался-метался. И опять ему звонок, звонит Вячеслав Викторович, а голос в трубке другой», — описала розыгрыш в своем Telegram-канале советник спикера Госдумы по взаимодействию со СМИ Анастасия Кашеварова.





На самом деле в трубку говорил выступающий эксперт. Володин пояснил Левину, что сам он ему не звонил, а когда вышел из зала — оставил свой телефон на столе. «Розыгрыш. Подмена номера. Хохот в зале, аплодисменты. Эксперты, выступающие в рамках Совета, таким способом показали, насколько вперед зашли технологии и как их используют активно и в мошеннических схемах. Подмена номера, подмена голоса, а звонит кто-то другой. Цифровая экономика в действии», — пояснила практический смысл подобного розыгрыша Кашеварова.





В Крыму 24-25 мая под председательством Вячеслава Володина проходит заседание Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики, в ходе которого депутаты обсуждают с экспертами законодательные решения, необходимые для развития цифровой экономики в России.





Спикер Госдумы ранее выразил мнение, что только цифровая экономика может позволить достигнуть темпов роста ВВП более 4% в год. Это необходимо законодательно обеспечить, указал парламентарий. По словам Володина, в частности, необходимы законы, регулирующие вопросы использования «цифровой подписи», электронного документооборота, в том числе электронных цифровых книжек. Он напомнил, что задача развития цифровой экономики была поставлена президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию.