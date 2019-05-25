Володин предложил распространить программу «Безопасный город» на всю Россию

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил распространить действие программы «Безопасный город» во всех городах страны. По его словам, федеральный охват системы распознавания лиц, соединенной с реестром находящихся в розыске граждан, серьезно облегчит работу правоохранительных органов РФ. Спикер ГД подчеркнул, что подобные нововведения должны быть для государства приоритетными. Также в ходе заседания поднималась тема интеграции цифровых технологий в производство, проектирование и создание отечественных структур, которые будут производить высокотехнологичное оборудование, чтобы снизить зависимость России от зарубежных поставщиков.





«Мы инициировали в одном из городов моего избирательного округа эту программу в качестве пилотного проекта. В ее основе — установка видеокамер на всех остановках и в местах скопления людей и внедрение программы распознавания лиц. Хорошо, если эта программа будет поддержана на федеральном уровне, для того чтобы облегчить работу правоохранительных органов», — пояснил председатель ГД. По его словам, государство должно продвигать такие программы, «особенно разработанные у нас».





Также в ходе заседания Совета по законодательному обеспечению цифровой экономики выступила Альфия Когогина, зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Она отметила, что цифровизация экономики, промышленности одновременно несет в себе блага и риски, поскольку внедрение «цифры» в проектирование повышает качество, производительность, безопасность, однако в данный момент также зависит от импорта из-за рубежа.





«Оборудование, станки — в основном импортные. Что будет с этими станками, с цифровым обеспечением, если санкции будут продолжены? Второй вопрос — как мы спасемся от кибершпионажа, как обеспечим кибербезопасность?» — добавила депутат.





«Мне кажется, что в этой связи надо стимулировать развитие отечественных отраслей», — заявила Когогина. Депутат отметила, что вопросы безопасности поднимались в ходе заседания Совета неоднократно, речь шла в том числе о безопасности данных и промышленных отраслей. Парламентарий высказалась в поддержку первого заместителя руководителя фракции «Единая Россия» Андрея Исаева, который вчера подчеркнул важность разделения цифровизации государственных услуг и цифровизации промышленных отраслей экономики, чтобы обезопасить эти системы от внешнего влияния.





Когогина выразил мнение, что Россия может быть страной «не догоняющей, использующей чьи—то технологии, а даже опережающей». «В сфере новых цифровых технологий сейчас мы стоим на нулевой черте, и, сформировав [правовое] поле, можем дать возможность нашей промышленности, нашим разработчикам, умным ребятам продвинуть вперед страну. Мы как законодатели должны сделать все, чтобы этот шанс не упустить», — подчеркнула депутат.





В Крыму 24—25 мая под председательством Володина проходит заседание Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики, в ходе которого депутаты обсуждают с экспертами законодательные решения, необходимые для развития цифровой экономики в России. Следующее заседание спикер ГД предложил провести на территории технопарка Сколково.





По словам председателя Государственной Думы, в нем также должны принять участие эксперты по IT-отрасли и представители бизнеса. Володин напомнил, что в конце июня запланированы большие парламентские слушания по развитию цифровой экономики. «К концу июня мы выйдем на понимание, сколько законопроектов у нас будет внесено Правительством или депутатами. Для нас это важно, потому что мы обеспечим через площадку ГД обратную связь и коммуникацию как с представителями Правительства, так и с представителями бизнеса», — подчеркнул он.





Напомним, 24 мая эксперты обсудили с депутатами свои предложения по законодательству о беспилотниках и робототехнике. Свое мнение в первый день заседания Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики при Председателе Государственной Думы высказали директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко, директор департамента планирования развития Фонда «Сколково» Сергей Израйлит и руководитель Исследовательского центра проблем регулирования робототехники и искусственного интеллекта Андрей Незнамов.