В Совфеде назвали нелегитимным решение морского трибунала по керченскому инциденту

«Решение Международного трибунала по морскому праву, удовлетворившего требование Украины о возврате кораблей и освобождении экипажей, арестованных в прошлом году в связи с попыткой незаконного пересечения российской границы, не может считаться легитимным, поскольку данный инцидент не находится в юрисдикции данного судебного органа и тех конвенций, на которые он ссылается», — написал Косачев в Facebook.





Дипломат напомнил, что Россия и Украина при подписании и ратификации Конвенции ООН по морскому праву 1982 года сделали специальные заявления, которые исключают рассмотрение керченского инцидента в рамках предусмотренных этим документом процедур. «Именно на это указал, кстати, и наш судья в трибунале в своем особом мнении», — обратил внимание Косачев.





Таким образом, считает Косачев, Россия является правой стороной в этом инциденте. «России следует по-прежнему отстаивать свою позицию, а все попытки Украины интернационализировать конфликтную ситуацию и представить ее в виде неадекватных действий России надо отметать и дальше. Новой власти Украины было бы разумнее признать, мягко говоря, ошибочность действий своих предшественников, и решать вопросы в рамках применимых к данному случаю норм права», — заключил он.





Ранее Международный трибунал по морскому праву ООН постановил, что Россия должна освободить 24 украинских моряка и передать Украине три конфискованных судна. Суд потребовал от сторон избегать обострения ситуации в Керченском проливе. По мнению трибунала, отсутствие представителей российской стороны на процессе не могло стать причиной не рассматривать дело. Кроме того, инстанция постановила, что Москва и Киев должны до 25 июня предоставить суду отчеты об инциденте в Керченском проливе.





В конце ноября 2018 года Пограничная служба ФСБ задержала в Керченском проливе три судна Военно-морских сил Украины, нарушивших ранее границу России в Черном море. При этом были ранены два военных моряка и сотрудник СБУ. Моряки были арестованы и сейчас находятся в России. На заседании Международного морского трибунала в Гамбурге Украина требует от России освободить всех 24 моряков: власти Украины считают их военнопленными.





В связи с инцидентом Совет национальной безопасности (СНБО) Украины и тогда бывший президентом страны Петр Порошенко рекомендовали Верховной раде ввести военное положение в стране сроком на 60 дней, которое позже было введено, но только на 30 дней, до конца декабря 2018-го. Украинский лидер заявил об «очередном акте неприкрытой агрессии» со стороны РФ.