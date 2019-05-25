Павел Дуров обвинил власти России во взломе аккаунтов журналистов в Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что на аккаунты четырех российских журналистов 25 мая была произведена хакерская атака. По его словам, за попытки взлома ответственны российские власти, поскольку нападение было произведено на учетные записи публицистов, освещавших события в Екатеринбурге. Дуров отметил, что атака не увенчалась успехом из-за двухэтапной аутентификации внутри сервиса.





«Это служит напоминанием о том, что авторитарные правительства не остановятся ни перед чем, чтобы нарушить неприкосновенность частной жизни своих граждан. Мы призываем пользователей в таких странах проверить, настроена ли у них двухэтапная аутентификация», — заявил он в своем Telegram-канале.





Днем 25 мая несколько человек, в том числе журналисты, сообщили о попытках взлома их Telegram-аккаунтов, сообщила «Медуза». Об атаке на их учетные записи сообщили сотрудники изданий Znak, «Медуза» и «Между строк», а также авторы двух Telegram-каналов — «Главный канал Екатеринбурга» и «Моменты». Все эти источники освещали события в Екатеринбурге, связанные со строительством храма на месте сквера.





Все инциденты произошли в ночь на 25 мая. Как минимум в трех случаях злоумышленники пытались зайти в аккаунт с IP-адресов, зарегистрированных в Испании.





В Екатеринбурге с 13 по 16 мая продолжались протесты по поводу строительства храма в сквере возле Свердловского театра драмы. В ходе акций протеста правоохранительные органы задержали десятки человек, в столкновениях между противниками и сторонниками возведения собора были также пострадавшие.





16 мая президент России Владимир Путин заявил, что мнение противников сооружения храма в Екатеринбурге следует учитывать. Он выдвинул идею вынести данный вопрос на общегородское обсуждение. В случае возведения храма сквер должен быть разбит в другом месте, добавил президент. 22 мая губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в соцсети написал, что храм не должен быть построен в сквере.





23 мая на встрече сторонников строительства храма с мэром Екатеринбурга Александром Высокинским он заявил, что не хочет вычеркивать в опросе из списка возможных мест для строительства храма сквер, на чем настаивают его защитники. Участники выработали механизм проведения опроса: три-четыре точки в каждом районе для голосования, организация видеонаблюдения для избежания фальсификаций, участвовать в опросе могут только жители Екатеринбурга и только старше 18 лет. Также прозвучала просьба не устраивать агитацию в местах голосования.