В Дагестане задержали и.о. главы местного управления Росреестра

Исполняющего обязанности руководителя Росреестра по Дагестану Шамиля Гаджиева задержали по подозрению в участии в преступном сообществе с использованием служебного положения, сообщается на сайте регионального главка Следственного комитета. По данным следствия, группа, в которую входил предшественник Гаджиева, занималась махинациями с землей с 2000-го года и похитила имущества больше чем на 370 миллионов рублей.





«Сегодня по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 210 УК РФ (участие в преступном сообществе с использованием своего служебного положения) задержан и.о. руководителя управления Росреестра по Республике Дагестан Шамиль Гаджиев», — сообщили в региональном управлении СК РФ.





В ведомстве отметили, что следствие и сбор доказательной базы продолжается, а список соучастников и эпизодов преступной деятельности дополняется. «В рамках расследования уголовного дела следователь СК России ходатайствует перед судом об аресте имущества — более 300 объектов недвижимого имущества, принадлежащих членам преступного сообщества, на сумму около 20 миллиардов рублей», — добавили в СКР.





22 мая Следственное управление Следственного комитета по Республике Дагестан возбудило уголовное дело в отношении главы местного управления Росреестра Сафиюлы Магомедова, а также нескольких специалистов, экспертов управления, кадастрового инженера и бывшего замглавы Махачкалы. Подозреваемые в махинациях с земельными участками проходят по статье 210 УК («Создание преступного сообщества или участие в нем»), ущерб, нанесенный ими государству, следователи оценивают в 370 миллионов рублей.





По данным следователей, в 2000 году подозреваемые организовали преступное сообщество, которое проводило махинации с земельными участками, находившимися в муниципальной и федеральной собственности, с целью «последующего их [участков] незаконного отчуждения».





Подозреваемые, как отмечают в СКР, подделывали постановления от имени главы администрации Махачкалы, представляли подложные выписки из юридических документов, а также незаконно поставили более 30 физических и юридических лиц на кадастровый учет и зарегистрировали на них право собственности на земельные участки.