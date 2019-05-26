Киев пригрозил России санкциями за невыполнение решения морского трибунала

Украина потребует от Германии введения новых санкций против России, если Москва откажется исполнять решение Международного трибунала по морскому праву (МТМП) и освободить украинских моряков, а также военные суда ВСУ. Потенциальные ограничительные меры в украинском МИД уже назвали «гамбургскими» по месту заседания МТМ. По словам посла Украины в ФРГ Андрея Мельника, Киев намерен использовать свою «дипломатическую победу» как «козырь» в борьбе за освобождение своих военных.





«Украина получила убедительную дипломатическую победу и мощный дополнительный международно-правовой козырь, чтобы добиться скорейшего освобождения наших моряков. Если же Москва решит игнорировать это решение, то мы будем продвигать идею введения новых — гамбургских — санкций в отношении России», — заявил Мельник в интервью изданию «Укринформ».





Посол заявил, что решение суда ООН является историческим. На основе этого вердикта Мельник призвал главу МИД Германии Хайко Мааса и ФРГ в целом потребовать от России немедленного выполнения решения суда.





Ранее Международный трибунал по морскому праву ООН постановил, что Россия должна освободить 24 украинских моряка и передать Украине три конфискованных судна. Суд потребовал от сторон избегать обострения ситуации в Керченском проливе. Кроме того, инстанция постановила, что Москва и Киев должны до 25 июня представить суду отчеты об инциденте в Керченском проливе. В Совфеде РФ в свою очередь заявили, что этот суд не имеет полномочий рассматривать подобное происшествие из-за определенных соглашений между Россией и Украиной, и поэтому РФ должна отстаивать свою позицию по инциденту как по нарушению границы страны и далее.





В конце ноября 2018 года Пограничная служба ФСБ задержала в Керченском проливе три судна Военно-морских сил Украины, нарушивших ранее границу России в Черном море. При этом были ранены два военных моряка и сотрудник СБУ. Моряки были арестованы и сейчас находятся в России. На заседании Международного морского трибунала в Гамбурге Украина требует от России освободить всех моряков: власти Украины считают их военнопленными.





В связи с инцидентом Совет национальной безопасности (СНБО) Украины и тогда бывший президентом страны Петр Порошенко рекомендовали Верховной раде ввести военное положение в стране сроком на 60 дней, которое позже было введено, но только на 30 дней, до конца декабря 2018-го. Украинский лидер заявил тогда об «очередном акте неприкрытой агрессии» со стороны РФ.