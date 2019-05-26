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Киев пригрозил России санкциями за невыполнение решения морского трибунала
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Киев пригрозил России санкциями за невыполнение решения морского трибунала

Посол Украины в Германии назвал исход суда «козырем» для борьбы за освобождение украинских моряков

Украина потребует от Германии введения новых санкций против России, если Москва откажется исполнять решение Международного трибунала по морскому праву (МТМП) и освободить украинских моряков, а также военные суда ВСУ. Потенциальные ограничительные меры в украинском МИД уже назвали «гамбургскими» по месту заседания МТМ. По словам посла Украины в ФРГ Андрея Мельника, Киев намерен использовать свою «дипломатическую победу» как «козырь» в борьбе за освобождение своих военных.


«Украина получила убедительную дипломатическую победу и мощный дополнительный международно-правовой козырь, чтобы добиться скорейшего освобождения наших моряков. Если же Москва решит игнорировать это решение, то мы будем продвигать идею введения новых — гамбургских — санкций в отношении России», — заявил Мельник в интервью изданию «Укринформ».


Посол заявил, что решение суда ООН является историческим. На основе этого вердикта Мельник призвал главу МИД Германии Хайко Мааса и ФРГ в целом потребовать от России немедленного выполнения решения суда.


Ранее Международный трибунал по морскому праву ООН постановил, что Россия должна освободить 24 украинских моряка и передать Украине три конфискованных судна. Суд потребовал от сторон избегать обострения ситуации в Керченском проливе. Кроме того, инстанция постановила, что Москва и Киев должны до 25 июня представить суду отчеты об инциденте в Керченском проливе. В Совфеде РФ в свою очередь заявили, что этот суд не имеет полномочий рассматривать подобное происшествие из-за определенных соглашений между Россией и Украиной, и поэтому РФ должна отстаивать свою позицию по инциденту как по нарушению границы страны и далее.


В конце ноября 2018 года Пограничная служба ФСБ задержала в Керченском проливе три судна Военно-морских сил Украины, нарушивших ранее границу России в Черном море. При этом были ранены два военных моряка и сотрудник СБУ. Моряки были арестованы и сейчас находятся в России. На заседании Международного морского трибунала в Гамбурге Украина требует от России освободить всех моряков: власти Украины считают их военнопленными. 


В связи с инцидентом Совет национальной безопасности (СНБО) Украины и тогда бывший президентом страны Петр Порошенко рекомендовали Верховной раде ввести военное положение в стране сроком на 60 дней, которое позже было введено, но только на 30 дней, до конца декабря 2018-го. Украинский лидер заявил тогда об «очередном акте неприкрытой агрессии» со стороны РФ.


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