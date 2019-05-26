Reuters: Турция поставляет оружие противникам Сирии и России

Турция поставила крупную партию оружия сирийским повстанцам, сражающимся против официальных сил Дамаска и поддерживающих их российских военных, сообщает Reuters со ссылкой на источники среди сирийской оппозиции. Поставки были усилены, после того как Анкаре не удалось убедить Москву и Дамаск прекратить эскалацию конфликта на северо-западе Сирии.





По данным собеседников агентства, Турция поставила повстанцам несколько десятков единиц бронированных машин, ракетных установок «Град» и противотанковых управляемых ракет TOW. Это вооружение помогло сирийским оппозиционерам отвоевать ряд территорий, ранее захваченных силами Дамаска, в том числе город Кафр-Набуда, расположенный в стратегически важной позиции.





Причиной таких поставок стала недавняя встреча рабочей группы по деэскалации конфликта в Сирии, в ходе которой представителям Турции не удалось убедить российскую сторону остановить наступление на подконтрольные оппозиции северо-западные регионы Сирии, пишет Reuters.





Таким образом турецкая сторона пытается сохранить свое влияние в этой зоне, а также остановить эскалацию конфликта, отмечает агентство. Кроме того, Анкара пытается не допустить поражений оппозиции, которые увеличивают приток беженцев с этих территорий в Турцию.





Гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года. Во второй половине 2018-го сирийским правительственным войскам удалось при поддержке ВКС России совершить коренной перелом в войне — большая часть территории страны была очищена от исламистов и боевиков из сил умеренной оппозиции. Неподконтрольными сирийскому правительству остаются лишь курдские территории на севере САР, Идлиб, а также некоторые сектора на востоке государства.