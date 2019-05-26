В Сети появились видео из Перу после землетрясения в восемь баллов

В северной части Перу произошло землетрясение силой в восемь баллов. Толчки начались в 02:41 по местному времени (10:41 мск), их очаг залегал на глубине 115 километров, сообщает Американская геологическая служба (USGS).
Эпицентр бедствия находился вблизи от города Лагунас (порядка девяти тысяч населения) и на востоке от города Мойобамба (около 45 тысяч населения).
Данных о крупных разрушениях или о пострадавших не поступало. Угрозы цунами вследствие землетрясения также не зафиксировано. Известно, что в некоторых регионах страны поблизости от центра бедствия пострадали электрические сети, вследствие чего в ближайших городах наблюдаются проблемы с электроснабжением.
Это второе сильное землетрясение в Перу с начала 2019 года. В январе на севере страны, поблизости от границы с Эквадором были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,6. Информации о жертвах и крупных разрушениях зимой также не было.