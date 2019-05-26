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Генсек НАТО назвал способ сохранения ДРСМД
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Генсек НАТО назвал способ сохранения ДРСМД

Столтенберг считает, что соглашение еще можно спасти, если Россия проявит необходимую для этого политическую волю

Для сохранения Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) необходима политическая воля со стороны России, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, Москве необходимо повторить предпринятые в 1987 году меры и уничтожить якобы нарушающие соглашение крылатые ракеты в ближайшее время. В противном случае, подчеркнул генсек, альянсу придется принять соответствующие меры после окончания действия ДРСМД и привести свою оборону в соответствие с новыми реалиями.


«Времени остается все меньше, но еще не поздно, договор можно спасти, в 1987 году Москва показала, что в состоянии уничтожить крылатые ракеты в течение нескольких недель», — заявил Столтенберг в интервью газете Die Welt, ссылаясь на уничтожение ракет при первоначальном заключении ДРСМД, которое на самом деле проводилось с 1988-го по 1991 год. Генсек НАТО призвал Россию повторить этот шаг и уничтожить якобы нарушающие договор ракеты 9М729 (по классификации НАТО SSC-8).


Столтенберг отметил, что НАТО не желает вступать в гонку вооружений или начинать новую холодную войну с кем-либо. При этом он подчеркнул, что после окончания действия ДРСМД альянс примет меры, чтобы соразмерно ответить на «вызовы, которые встанут перед ним в мире без ДРСМД, с большим количеством российских ракет в Европе». НАТО не собирается размещать в Европе ядерное оружие, добавил генсек организации.


Президент США Дональд Трамп 1 февраля заявил, что Вашингтон запускает процедуру выхода из ДРСМД. В тот же день Владимир Путин сообщил, что Россия приостанавливает свое участие в договоре. Глава государства поручил министру обороны Сергею Шойгу и министру иностранных дел Сергею Лаврову прекратить попытки инициировать переговоры с Соединенными Штатами для сохранения ДРСМД, пока Вашингтон сам не начнет диалог.


Договор о ракетах средней и меньшей дальности подписали в 1987 году в Вашингтоне лидеры СССР и США Михаил Горбачев и Рональд Рейган. Под сокращение и запрет подпали ракеты с дальностью поражения 500-1000 и 1000-5500 километров. В последние несколько лет Россия и США обвиняли друг друга в нарушении договора. США и другие страны НАТО считают, что новая российская ракета 9M729 не соответствует условиям ДРСМД, поскольку способна поражать цели на запрещенной дистанции.


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