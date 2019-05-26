«Сработало в Греции, сработает и здесь»: Коломойский предложил Украине объявить о дефолте

Предприниматель Игорь Коломойский посоветовал новому президенту Украины Владимиру Зеленскому последовать примеру Греции и Аргентины и объявить о дефолте по внешним долгам, после чего отклонить программу жесткой экономии, которую предложил Украине Международный валютный фонд (МВФ). По его мнению, подобное действие позволит Киеву реструктуризовать долги перед МВФ, и поможет стране «отдохнуть от постоянных реформ», проводимых по требованию западных партнеров.





«По моему мнению, мы должны относиться к нашим кредиторам, как Греция. Это пример для Украины. В противостоянии с кредиторами в 2015 году Греция стала первой развитой страной, которая не стала выплачивать кредит МВФ, пусть даже временно. Сколько раз был дефолт в Аргентине? И что, они реструктурировали все. Все в порядке», — заявил Коломойский в интервью газете Financial Times.





Олигарх также заявил, что за такими действиями не последует негативных итогов для Киева, и призвал в таком случае списать внешний долг Украины. «Это ваша игра, ваша геополитика [Запада]. Вас не волнует Украина. Вы хотите навредить России, и Украина — это только предлог», — выразил мнение Коломойский.





По мнению бизнесмена, Зеленский победил на выборах президента Украины из-за того, что народ страны устал в том числе и от реформ, которые требовал провести МВФ. Коломойский призвал нового главу страны прежде всего заняться тем, чего от него хотят избиратели — искоренением коррупции. «Если Зеленский будет слушать Запад и не будет делать собственные назначения, то он повторит судьбу Порошенко. У него будет тот же уровень поддержки — 5, 10 или 15% вместо 73%», — подчеркнул он.





Financial Times отмечает, что такие заявления могут вызвать у западных партнеров Украины некоторые опасения в дальнейшей работе с Киевом. Издание напомнило, что Коломойского считают имеющим влияние на нового главу государства, хотя ранее Зеленский пообещал выполнить все условия МВФ.





Коломойский сослался на ситуацию с Грецией, когда в 2010 году в стране начался экономический кризис из-за накопления госдолга правительством страны в 2007-2008 годах. Страна запросила крупной финансовой помощи у Евросоюза, что уронило рейтинг государственных облигаций Греции до уровня «мусорных» (высокодоходные, но не имеющие подтверждения надежности), что в свою очередь привело страну на грань дефолта. Греческий долг Еврозоне и МВФ в ходе кризиса достиг более 300 миллиардов евро. Страна вышла из него только в 2018 году, после объявления о дефолте в 2015 году и получения в дальнейшем финансовой помощи от Евросоюза.





Только на этой неделе Киев посетила миссия МВФ, с которой новые власти должны были согласовать дальнейшее сотрудничество и развитие Украины по предписанной фондом программе. По итогам работы миссия должна принять решение о выдаче Киеву очередного кредита на 1,3 миллиарда долларов. Среди ключевых факторов, которые влияют на решение МВФ, следующие: доведение цен на газ для населения до рыночного уровня, реформа в банковском секторе и сокращение дефицита государственного бюджета.