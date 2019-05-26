Правозащитники сообщили о смерти от пыток заключенного в Ярославле

30—летний Алексей Сидякин, которого осудили в 2018 году на три года за телефонный терроризм, умер 24 мая в реанимации второй клинической больницы Ярославля, сообщил основатель Gulagu.net Владимир Осечкин. По его данным, Сидякина сильно избили и запретили медикам СИЗО-1 полностью указать в документах масштаб увечий, нанесенных заключенному, а также сообщить о происшествии в СКР. Осечкин направил заявление с просьбой проверить инцидент на имя генерального прокурора РФ Юрия Чайки, председателя СКР Александра Бастрыкина, директора ФСИН России Геннадия Корниенко и других официальных лиц.





«24.05.19г. во 2-ой клинической больнице города Ярославля в реанимации, не приходя в сознание, скончался Сидякин Алексей Викторович 31.05.1989 года рождения... 14 или 15 апреля Алексея этапировали в СИЗО-1 УФСИН по Ярославской области, и спустя 2 недели — 28 апреля 2019 года — Сидякина доставили в тяжелом состоянии во вторую клиническую больницу Ярославля, где у заключенного был диагностирован отек головного мозга и увечья. Сразу после доставки в больницу Сидякин был тут же подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (в коме)», — сообщил Осечкин в своем заявлении. Он отметил, что после этого Сидякин до своей смерти не пришел в сознание.





На портале также сообщается со ссылкой на медиков и родственников Сидякина, что на теле умершего «были видны следы от пыток и избиения», в частности, синяки, гематомы, характерная для удушения борозда на шее, а также порезы на руках. Осечкин подчеркнул, что в больницу приезжали сотрудники УФСИН, которые потребовали от врачей скрывать данное ЧП от прессы и от родственников Сидякина.





«Семья Сидякина лишь 17 мая, спустя 2,5 недели, узнала о произошедшем! Фактически, сотрудники УФСИН пытались скрыть данное ЧП, опасаясь проверок и новых скандалов в СМИ», — подчеркивается в сообщении. Осечкин отметил, что родственники узнали о состоянии Сидякина от врачей, а не от сотрудников СИЗО-1.





Осечкин также заявил, что сотрудники УФСИН «организовали через Фрунзенский районный суд Ярославской области 30.04.18г. судебное решение об освобождении Сидякина А.В. в связи с якобы наличием «заболевания», препятствующего для содержания в учреждениях ФСИН». «На самом деле, местные судья, прокурор и начальник СИЗО-1 вместе с руководством УФСИН старались всеми силами скрыть факт ЧП и насилия в отношении заключенного, избежать огласки, проверок и негативных последствий - официального расследования и логичных вероятных отставок и приговоров», — полагает правозащитник.





В начале января в Ярославле задержали экс-заключенного, координатора движения «Русь сидящая» Руслана Вахапова, который рассказал о пытках в ярославской колонии №1. В 2017 году Вахапов и еще двое осужденных, Иван Непомнящих и Евгений Макаров, рассказали «Общественному вердикту» об избиении арестантов сотрудниками колонии. Тогда прокуратура, медики и следователи не нашли подтверждений их словам, поэтому СКР не возбудил уголовное дело.





Позднее «Новая газета» опубликовала видео с избиением Евгения Макарова, снятое 29 июня 2017 года. Данный материал стал причиной возбуждения со стороны управления СК по Ярославской области уголовного дела по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия (пункт «а» части 3 статьи 286 УК РФ). По этому делу 11 человек отправили в СИЗО, еще одного — под домашний арест.





23 августа 2018-го издание опубликовало еще одну видеозапись из ярославской ИК-1, где запечатлено, как работники колонии заставляют бегать четверых заключенных и как их избивают в том числе резиновыми дубинками. После публикации второго видео арестовали еще двоих сотрудников колонии.