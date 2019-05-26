«Три храма в сутки»: патриарх Кирилл рассказал о причинах масштабного строительства РПЦ

Русская православная церковь возвела 30 тысяч храмов за последние 10 лет, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По его словам, такой темп строительства связан с запросом народа на веру, поскольку россияне, «прошедшие через годы атеизма» в СССР, желают вернуть в свою жизнь Бога. По мнению предстоятеля церкви, в современной цивилизации существует нужда в духовном развитии.





«Сегодня мы строим примерно три храма в сутки, за 24 часа. 30 тысяч храмов за десять лет. И не от того, что у нас слишком много денег и не знаем, куда их потратить. Народ наш, прошедший через годы атеизма, и умом, и сердцем понял, что без Бога ничего не получается», — приводит РИА Новости слова Кирилла на церемонии освящения построенного в Страсбурге православного храма.





Если предположить, что данные о построенных церковью 30 тысячах храмов за последние 10 лет полностью соответствуют реальности, то на самом деле РПЦ строит не «три храма в сутки», а порядка 8,2 храма в день, или один храм примерно каждые два часа и 55 минут.





Патриарх подчеркнул в своей речи, что в СССР все силы якобы были брошены на построение «счастливого общества без Бога». «Не получилось. И мы вынесли очень большой урок, как народ. Без Бога невозможно построить счастливую жизнь», — заявил Кирилл.





Глава церкви отметил, что в современной цивилизации людям нужны места, где они могли бы «почувствовать близость к Богу», и выразил мнение, что многие из тех, кто присутствовал сегодня в храме в Страсбурге, уже после обеда забудут об этом и займутся своими житейскими вопросами. Тем не менее, считает предстоятель, человеку нужны способы развивать свою духовность: «В нашей современной технологически развитой цивилизации нам нужны такие места, где человек мог бы почувствовать близость к Богу».





В Екатеринбурге с 13 по 16 мая продолжались протесты по поводу строительства храма в сквере возле Свердловского театра драмы. Во время акций полиция задержала десятки человек, в столкновениях между противниками и сторонниками возведения собора были пострадавшие. После предложения Владимира Путина выяснить мнение жителей города о планах возведения храма в сквере, ВЦИОМ провел опрос населения. Только 10% респондентов поддержали проект, 74% назвали идею неудачной. В Екатеринбургской епархии затем заявили, что результаты исследования не отражают действительного положения дел, поскольку опрос провели во время обострения ситуации.