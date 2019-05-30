Роулинг анонсировала четыре новых рассказа по «Гарри Поттеру»

Британская писательница, сценаристка и продюсер Джоан Роулинг выпустит четыре рассказа, связанных с миром волшебника-полукровки Гарри Поттера, под общим названием «Гарри Поттер: Путешествие через…». Первые две книги («Чары и защита от темных искусств», «Зелья и гербология») появятся на сайте Роулинг 27 июня, остальные рассказы («Гадание и астрономия», «Забота о волшебных существах») появятся в ближайшие месяцы.
Как отмечается на сайте Pottermore, все четыре небольших рассказа являются адаптацией аудиокниги «Гарри Поттер и магия». Аннотация на сайте призывает читателей приготовиться к погружению «в насыщенную историю волшебства», которая поможет узнать о фольклоре и магии, лежащих в основе вселенной рассказов о Гарри Поттере.
Короткие рассказы, которые можно послушать в «в поезде или другом магловском транспорте», будут доступны на английском, немецком, французском и итальянском языках.
«Гарри Поттер» — серия романов о приключениях мальчика-волшебника Гарри Поттера и его друзей Рона Уизли и Гермионы Грейнджер, которые учатся азам волшебства в школе чародейства Хогвартс. Первая книга увидела свет в 1997 году, всего в основной серии было выпущено семь книг. Позже вышли пьеса, несколько дополнений и коллекционных изданий с различными бонусами для поклонников франшизы.
Несмотря на то что книги разошлись многомиллионными тиражами, первоначально издательства отказывались публиковать роман Роулинг, сочтя его потенциал недостаточно коммерческим. По книгам было создано восемь фильмов и два спин-оффа «Фантастические твари», где Роулинг выступила сценаристкой. 30 июля 2016 года в театре Palace в Лондоне была представлена пьеса «Гарри Поттер и Проклятое дитя», чуть позже появилась книга с текстом спектакля.