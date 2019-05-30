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Бер посчитал извинения Друзя неискренними
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Бер посчитал извинения Друзя неискренними

Ранее магистр «Кто хочет стать миллионером?» извинился за попытку подкупа главреда программы

Магистр телепрограммы «Что? Где? Когда?» Александр Друзь извинился за конфликт с главным редактором программы «Кто хочет стать миллионером?» Ильей Бером. Заявление опубликовала международная ассоциация клубов «Что? Где? Когда?». Бер на своей странице в Facebook написал, что извинения Друзя ему представляются неискренними.


«Я сожалею о том, что мои действия при участии в телевизионной программе «Кто хочет стать миллионером?» нанесли ущерб репутации [клуба]. Я приношу свои извинения организации, а также всем людям, которым мое участие в телепередаче причинило репутационный, моральный и любой другой вред», — сказал Друзь.


«Мне эти извинения кажутся неискренними. Формально в них даже нет признания факта жульнической игры, хотя, насколько я знаю, он во время заседания и обсуждений ничего из изложенного мной не отрицал и не пытался снова сделать вид, что это я его спровоцировал,написал Бер. – Вероятно, именно эти извинения позволили Друзю остаться вице-президентом организации. При голосовании за его отстранение голоса распределились так (цитирую по публикации)».


В феврале 2019 года Бер обвинил Друзя в попытке подкупа. Якобы магистр предлагал редактору часть выигрыша (максимальная сумма которого составляет три миллиона рублей) в обмен на правильные ответы на все вопросы. Друзь заявил, что инициатором был именно Бер, который и вскрыл мошенническую схему.


Редактор опубликовал записи разговоров с Друзем, на которых они обсуждают детали сделки. Бер действительно выслал своему собеседнику ответы на вопросы, правда, несколько ключевых заменил. В итоге Друзь дошел до финального вопроса и проиграл. Позднее Первый канал отстранил Друзя и Бера от работы.


Заметка дополняется


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