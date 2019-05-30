Пентагон внес Россию в «космический черный список»

Министерство обороны США с 31 декабря 2022 года запретит пользоваться услугами РФ при проведении запусков коммерческих спутников. Ведомство внесло Россию в список стран, в отношении которых уже введены подобные ограничения. Это следует из поправок к регламенту закупок Пентагона в сфере обороны, поступивших в распоряжение РИА Новости 30 мая.





«Определение иностранных государств, подпадающих под этот документ, будет расширено с включением в него России (другие входящие туда страны — Китай, Северная Корея, Иран, Судан и Сирия)», — сказано в релизе. Данное решение в отношении РФ вступит в силу 31 декабря 2022 года.





В документе отмечается, что новые ограничения касаются спутников и пусковых установок для предоставления услуг по запуску этих космических аппаратов. Однако эти запреты не будут распространяться на запуски, совершенные до декабря 2022 года. Также уточняется, что услугами стран из черного списка Пентагона запрещается пользоваться при коммерческих запусках спутников, в случае если возникает риск в сфере кибербезопасности.





28 мая сообщалось, что «Роскосмос» в 2019-2021 годах планирует запустить 56 спутников в рамках федеральной космической программы и федеральной целевой программы ГЛОНАСС. С начала 2019-го Россия уже вывела на орбиту три гражданских космических аппарата: пилотируемый корабль «Союз МС-12», грузовой «Прогресс МС-11» и навигационный спутник «ГЛОНАСС-М».





В 2019 году планируется отправить в космос 19 летательных аппаратов. В их числе — четыре корабля «Союз», три «Прогресса», шесть спутников «ГЛОНАСС», астрофизическая обсерватория «Спектр-РГ», метеорологические «Метеор» и «Электро-Л», телекоммуникационный «Экспресс» и два связных «Гонца-М».