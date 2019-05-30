«Его создатель станет властелином мира»: Путин открыл в «Школе 21» совещание об искусственном интеллекте

«Предлагаю обсудить конкретные шаги по развитию в области искусственного интеллекта. Это действительно одно из ключевых направлений, которые определяют и будут определять будущее всего мира. Такие разработки не имеют аналогов по влиянию на эффективность экономики, труда, на жизнь людей. При этом борьба в этой сфере уже стала полем глобальной конкуренции. И это понятно: если кто-то сможет обеспечить монополию в искусственном интеллекте, тот станет властелином мира», — подчеркнул глава государства в своей речи.





Путин отметил, что развитие таких технологий является ключевой целью многих стран мира, и Россия обязана следовать этим путем, чтобы обеспечить себе суверенитет на мировой арене. «Нужны универсальные решения, которые дают максимальный эффект. Для решения этой задачи у нас есть хорошие стартовые условия и конкурентные преимущества», — заявил он.





Президент пояснил, что необходимо кратно увеличить финансирование научных исследований в области искусственного интеллекта. Путин также подчеркнул, что понадобится настроить законодательство для внедрения технологий искусственного интеллекта, при этом обеспечив соблюдение прав граждан и безопасность.