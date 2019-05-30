«Его создатель станет властелином мира»: Путин открыл в «Школе 21» совещание об искусственном интеллекте

Президент РФ Владимир Путин посетил школу программирования «Школа 21» и открыл в ней совещание по развитию технологий в сфере искусственного интеллекта (ИИ). В частности, глава государства затронул национальную стратегию создания подобного ИИ, разработка которой была поручена Сбербанку: согласно нацстратегии, Россия должна стать одним из мировых лидеров в сфере разработок, связанных с ИИ.
«Предлагаю обсудить конкретные шаги по развитию в области искусственного интеллекта. Это действительно одно из ключевых направлений, которые определяют и будут определять будущее всего мира. Такие разработки не имеют аналогов по влиянию на эффективность экономики, труда, на жизнь людей. При этом борьба в этой сфере уже стала полем глобальной конкуренции. И это понятно: если кто-то сможет обеспечить монополию в искусственном интеллекте, тот станет властелином мира», — подчеркнул глава государства в своей речи.
Путин отметил, что развитие таких технологий является ключевой целью многих стран мира, и Россия обязана следовать этим путем, чтобы обеспечить себе суверенитет на мировой арене. «Нужны универсальные решения, которые дают максимальный эффект. Для решения этой задачи у нас есть хорошие стартовые условия и конкурентные преимущества», — заявил он.
Президент пояснил, что необходимо кратно увеличить финансирование научных исследований в области искусственного интеллекта. Путин также подчеркнул, что понадобится настроить законодательство для внедрения технологий искусственного интеллекта, при этом обеспечив соблюдение прав граждан и безопасность.
Перед совещанием президент посетил холл, где демонстрировались разработки учеников школы. Путина поприветствовала ИИ-телеведущая Елена, созданная как цифровой аватар Сбербанка. После этого глава государства ознакомился с рядом других инновационных проектов.
В частности, Путину показали решения в области распознавания лиц и объектов, анализа транспортных потоков и поиска определенных лиц. Как заявил гендиректор VisionLabs Александр Ханин, во время чемпионата мира по футболу 2018 года при помощи системы удалось задержать 62 человека, находившихся в розыске.
Cognitive Technologies представила президенту систему автономного управления наземным транспортом, «Яндекс» показал решения в области автоперевозок, к которым относится автоматизированный анализ усталости водителя машины, Mail.ru Group продемонстрировала технологию улучшения изображений при помощи глубинного анализа их с использованием ИИ.
В феврале глава государства заявил, что РФ предстоит запуск масштабной программы в области искусственного интеллекта. Путин признал, что это амбициозная задача, однако ее необходимо выполнить, чтобы войти в десятку стран-лидеров в этих разработках. Волна технологического развития позволяет очень быстро расти и завоевывать рынки, и нужно, чтобы в России становилось больше инновационных компаний, напомнил тогда президент.
В отчете Сбербанка о разработке дорожной карты по направлению «Нейротехнологии и искусственный интеллект», которая должна быть завершена к 15 июня, развитие искусственного интеллекта в России оценивается в 100 миллиардов рублей инвестиций до 2024 года, а к 2030 году их объем должен увеличиться до 180 миллиардов рублей. Сбербанк предполагает, что к 2024 году будут созданы общедоступные центры обработки данных (ЦОДы) специально для решения задач ИИ, с достаточными вычислительными мощностями и объемами памяти для внедрения технологий ИИ в систему госуправления и социально-экономическую сферу. К 2030 году ставится задача создать первый такой ЦОД, построенный на российских ИИ-процессорах.
«Школа 21» является образовательной инициативой Сбербанка по подготовке специалистов мирового уровня в области информационных технологий. На сегодняшний день в ней обучается 940 студентов. Образовательное учреждение было создано в 2018 году совместно с французской школой программирования Ecole 42 («Школа 42») — организацией, которая за пять лет существования стала одним из мировых лидеров IT-образования.