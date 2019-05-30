Шварценеггер зачитал рэп с певцом-культуристом из Австрии

Актер, певец, бодибилдер, экс-губернатор Калифорнии и экоактивист Арнольд Шварценеггер зачитал рэп в композиции Pump it Up, которую исполнил австрийский культурист и фолк-певец Андреас Габалье. Клип посвящен легендарной личности Шварценеггера, а в некоторых эпизодах экс-губернатор Калифорнии занимается вместе с молодым австрийским артистом в тренажерном зале.





«Я — Арнольд Шварценеггер, слушай внимательно, копни в себе поглубже и спроси: кем ты хочешь быть...» — сообщается в мотивационном фрагменте композиции, которую исполняет актер. В своей рэп-элегии «Железный Арни» произносит легендарные фразы из франшизы «Терминатор»: «I'll be back» и «Hasta la vista baby».