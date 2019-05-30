Рада не приняла отставку Гройсмана

Верховная рада не приняла отставку премьер-министра Владимира Гройсмана. Постановление, которым глава правительства Украины должен быть смещен со своего поста, не поддержали более половины парламентариев. Таким образом, роспуск кабинета министров прежнего правительства экс-президента Петра Порошенко не состоялся — по закону Украины, он начинается с отставки премьера.





Просьбу главы правительства об отставке поддержали в четверг 97 депутатов при 226 минимально необходимых. Сам Гройсман заявил, что примет любое из решений депутатов. «Любое решение я приму с уважением, мое решение об отставке было не эмоциональным, это — позиция, и еще никогда в своей жизни я ни на кого не перекладывал ответственность», — заявил он перед голосованием.





По итогам голосования премьер заявил, что продолжит работу согласно решению Рады. По его словам, в стране сейчас сложное положение, поэтому необходимо продолжать начатые при предыдущем правительстве реформы и выводить Украину из текущей ситуации. «Эти перемены будут проходить быстрее, если парламентские фракции будут объединяться и голосовать», — подчеркнул он.





После объявления решения Рады президент страны Владимир Зеленский внес на рассмотрение представления на увольнение глав МИД, Минобороны и СБУ. Таким образом, глава Украины пытается продолжить обновление кабмина страны.





Утром 20 мая после церемонии инаугурации в ходе своей речи Зеленский обратился к кабинету министров с призывом подать в отставку. В правительстве должны быть новые лица и новые прозрачные правила игры, сказал глава государства. По словам Зеленского, нынешний кабмин лишь «разводит руками и говорит, что ничего не может сделать». «Это неправда. Вы можете. Вы можете взять лист бумаги, взять ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях», — резюмировал президент.





20 мая шоумен Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины. В здании Верховной рады он принес присягу на Пересопницком Евангелии, ему вручили символы государственной власти в стране: булаву и президентскую печать. В своей первой речи политик объявил о роспуске парламента, отмене депутатской неприкосновенности и отставке министров, а также руководителей СБУ и генпрокурора. Зеленский также пообещал, что он будет добиваться прекращения войны в Донбассе, подчеркнув, что готов для этого идти на непопулярные шаги.