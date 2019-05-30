Володин: США нарушили договор и обязывают нас к ответным шагам

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что Россия не может не ответить на действия США по выходу договора из РСМД.





«Россия сделала все возможное, чтобы сохранить договор, но наши действия не увенчались успехом. Поэтому мы считаем правильным поддержать президента, который внес предложение о расторжении договора», – сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин журналистам во время пресс-подхода.





По его словам, принимая это решение, Россия исходит из интересов своей национальной безопасности и граждан, однако может прекратить рассмотрение этого вопроса, если позиция США поменяется.





Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму законопроект о приостановлении участия РФ в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Законодательная инициатива будет рассмотрена в приоритетном порядке, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он уточнил, что первое чтение законопроекта пройдет 18 июня.





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