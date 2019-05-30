Путин внес в Госдуму законопроект о приостановке ДРСМД

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму законопроект о приостановлении участия РФ в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Законодательная инициатива будет рассмотрена в приоритетном порядке, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он уточнил, что первое чтение законопроекта пройдет 18 июня. Зампред комитета Госдумы по международной политике Алексей Чепа в беседе с Daily Storm отметил, что у России не оставалось других вариантов ответа на действия США, которые вышли из договора еще в феврале.





«Совет Госдумы в течение часа рассмотрит законопроект о приостановлении РФ ДРСМД и определит сроки его рассмотрения», — заявил Володин.





Согласно тексту документа (есть в распоряжении Daily Storm), приостановка участия России в ДРСМД производится из-за необходимости зеркально ответить на действия США, которые объявили о своем выходе из соглашения 1 февраля 2019 года. В законопроекте отмечается, что с точки зрения России США тоже нарушают положения договора. Таким образом, РФ выйдет из договора, в котором осталась бы единственным участником.





В законопроекте прописаны две статьи. Первая определяет приостановку действия соглашения между СССР (преемницей которого с точки зрения договора является Россия) и США, подписанного в 1987 году. Вторая статья оставляет право на возобновление действия договора за президентом РФ. Если инициатива будет принята Госдумой и и Советом Федерации, она вступит в силу в тот же день.





По словам депутата Алексея Чепы, Вашингтон ответственен за разрушение ДРСМД, и Москва была вынуждена пойти на ответные действия. «Это очень опасная тенденция, которую раскрутили американцы. Им надо было найти какую-то причину для выхода из договора, и они обвинили Россию в его нарушении. Хотя конкретно мы готовы предоставить все данные по ракетам, — сказал Чепа. — Их задача — в лоббировании интересов компаний, производящих оборудование для ракет. И этим они оказывают давление на Европу, которой придется раскошелиться на системы противовоздушной обороны. Такие действия могут привести к очередной гонке вооружений».





Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 30 мая на встрече с представителями дипломатического и оборонного ведомств Японии заявил, что США расшатывают глобальную систему безопасности, проводя свою политику в том числе в сфере оружия массового поражения.





«Особые риски несет начатый Вашингтоном демонтаж режимов контроля над вооружениями в целях устранения препятствий для абсолютного военного доминирования в любой точке мира», — подчеркнул Лавров.





Ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил журналистам, что верхняя палата российского парламента сразу рассмотрит проект президентского закона, как только он пройдет чтения в Госдуме. Он не сомневается, что сенаторы одобрят президентскую инициативу.





29 мая президент назначил своим представителем при рассмотрении вопроса о приостановлении ДРСМД замглавы МИД РФ Сергея Рябкова. Дипломат будет представлять главу государства во время обсуждения этого вопроса в парламенте.