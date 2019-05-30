Пассажирский самолет «Аэрофлота» Airbus А320, вылетевший из Москвы в Грозный, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за срабатывания датчика пожаротушения, сообщает источник ТАСС в экстренных службах. Начальник пресс-службы Шереметьево Роман Генис заявил Daily Storm, что посадка самолета прошла штатно и не была аварийной. В пресс-службе авиакомпании утверждают, что лайнер вернулся в аэропорт «по технической причине».





Планируемое время вылета Airbus А320 в Грозный — 12:00. «Самолет, выполнявший рейс SU1498 по маршруту Шереметьево — Грозный, вернулся в аэропорт вылета по технической причине. Посадка прошла штатно. После замены воздушного судна пассажиры будут отправлены в Грозный», — сообщили пресс-служба авиакомпании телеканалу «360».





В пресс-службе МЧС России сообщили, что помощь спасателей не потребовалась. Ранее ТАСС писал, что к месту посадки направили пожарные расчеты.





По информации онлайн-табло Шереметьево, самолет «Аэрофлота» изначально вылетел в столицу Чеченской Республики в 08:14 30 мая. Сейчас в статусе рейса указано: «задерживается».





29 мая генпрокурор России Юрий Чайка во время выступления в Госдуме сказал, что его подчиненные занимаются выявлением проблем и нарушений в сфере гражданских авиаперевозок. Генпрокурор упомянул авиакатастрофу SSJ 100 в Шереметьево, которая обозначила проблемы в авиационной отрасли. При этом, как отметил Чайка, прокуратура уже несколько лет требует решения этих проблем от государственных органов, контролирующих данную сферу.





5 мая около 18:00 самолет SSJ 100 вылетел из Шереметьево в Мурманск, сделал несколько кругов над Московской областью и резко пошел на снижение. Примерно в 18:40 он совершил аварийную посадку, в ходе которой уже было заметно возгорание. В результате возникшего пожара погиб 41 из 78 человек, находившихся на борту. После катастрофы несколько рейсов Superjet задержали и отменили в аэропорту Шереметьево.