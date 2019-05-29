Чайка обвинил Росавиацию в отсутствии контроля за авиаперевозчиками

Генеральный прокурор России Юрий Чайка во время выступления в Госдуме заявил о том, что Генпрокуратура занимается выявлением проблем и нарушений в сфере гражданских авиаперевозок. Генпрокурор упомянул авиакатастрофу SSJ 100 в Шереметьево, которая обозначила проблемы в авиационной отрасли. При этом, как заявил Чайка, Генеральная прокуратура уже несколько лет требует решения этих проблем от государственных органов, контролирующих данную сферу.





«Безопасность полетов не соответствует международным требованиям. Обязательства, предусмотренные Конвенцией о международной гражданской авиации, не выполнены. До настоящего времени не определен приемлемый уровень безопасности полетов. Минтранспорта не разработаны необходимые нормативные акты. Контроль за деятельностью частных компаний со стороны «Росавиации» осуществляется формально», — заявил Юрий Чайка.





По словам генпрокурора, при проверке выявлено более 400 гражданских воздушных судов, в конструкцию которых вносились изменения без сертификации Российской федерации.





Также Чайка указал на ряд проблем в сфере профессиональной подготовки пилотов.





«В ходе проверки нами выявлены недостатки в образовательном процессе пилотов гражданской авиации. <...> Нами были вскрыты факты неполного прохождения летным персоналом программ подготовки, отсутствия в образовательных организациях необходимого кадрового и материального обеспечения и другие. В связи с этим в 2017 году, по результатам принятых прокуратурой мер, были отстранены 550 пилотов, прекращена деятельность двух авиационных центров, аннулировано 160 летных свидетельств», — заявил Юрий Чайка.





Также он указал на то, что прокуратура занимается контролем за соблюдением прав пассажиров.





Ранее во время выступления Юрий Чайка заявил, что прокуратура выявила ряд проблем в сфере охраны экологии. Он отметил, что зачастую в нарушении законов в этой сфере виновны сотрудники госструктур, которые позволяют различным предпринимателям работать с мусором и отходами без надлежащих ограничений, условий безопасности и лицензий.





Генпрокурор отметил, что, несмотря на трехгодичный период подготовки, не во всех регионах смогли своевременно перейти на новую форму работы с твердыми коммунальными отходами. По данным его ведомства, в ряде регионов отсутствует достаточное количество перерабатывающих комплексов, полигонов и мусоросжигательных заводов.





Говоря об успехах, Чайка сообщил, что в 2019 году за нарушение законов в сфере экологии были привлечены к ответственности почти 36 тысяч лиц, значительная часть которых — сотрудники контрольных ведомств. Он добавил, что всего за 2017-й и 2018 год было ликвидировано более 10 тысяч несанкционированных свалок, включая места складирования ядовитых отходов.





Глава прокуратуры рассказал, что для улучшения ситуации в различных субъектах РФ были проведены отборочные конкурсы, по итогам которых заключены соглашения с региональными операторами по ликвидации отходов. Также Чайка упомянул новые меры, которые призваны мотивировать жителей многоквартирных домов сортировать мусор при избавлении от него. Кроме того, он сообщил о новом постановлении для региональных операторов, предписывающем увеличить объем переработки отходов и вместе с этим снизить процент их захоронения.