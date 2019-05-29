В РАН и WWF поддержали заявление главы Якутии о плюсах глобального потепления

Глава Якутии Айсен Николаев, говоря в интервью «Ведомостям» о глобальном потеплении, отметил, что у этого явления есть не только минусы, но и плюсы. В частности, потепление сделало регион «доступнее для многих проектов»: с увеличением средней температуры зимой в Якутии можно проводить большее число работ на открытом воздухе, отметил Николаев. Экологи с ним соглашаются — у изменения климата есть положительные стороны, однако не стоит забывать и о негативных последствиях, которых гораздо больше, к ним необходимо серьезно подготовиться. Во Всемирном фонде дикой природы (WWF) минусами глобального потепления назвали усложнение доставки продовольствия и нефтепродуктов в Сибирь и на Дальний Восток, а также рост клещевого энцефалита.





«То, что глобальное потепление, вызванное воздействием человека на климатическую систему, имеет позитивные вещи — это факт, другое дело, что гораздо больше негативных, чем позитивных вещей», — заявил Daily Storm руководитель климатической программы WWF Алексей Кокорин. Важное положительное изменение из-за глобального потепления для России — уменьшение отопительного периода и экономия на отоплении, считает Кокорин.





В Якутии действительно стало меньше экстремально холодных температур, подтвердил слова главы региона климатолог. «С другой стороны, если иметь в виду людей, работающих в полевых условиях, то есть обратная сторона медали: количество метелей увеличивается, а метель — это гораздо хуже, если человек на снегоходе где-то в тундре. Но это касается малого количества людей», — отметил он.





В WWF подчеркнули, что в связи с потеплением усугубилась проблема, связанная с Северным завозом (обеспечение территорий Крайнего Севера Сибири, Дальнего Востока и Европейской части России основными жизненно важными товарами, прежде всего продовольствием и нефтепродуктами). «Большие проблемы [в условиях потепления] с зимними дорогами — часто зимники проложены по рекам, более слабые машины проваливаются. Насколько мне известно, чуть ли не половину Северного завоза составляет топливо — его очень сложно завезти», — объяснил Кокорин. Климатолог также указал в числе негативных последствий потепления рост клещевого энцефалита. Он привел пример: сейчас в Архангельской области появились зараженные вирусом клещи.





Директор Института криосферы Земли Сибирского отделения РАН Владимир Мельников объяснил изменение климата в Якутии наложением двух теплых циклов: 100-летнего и 35-летнего. Он также рассказал, что в геологии глобальным потеплением считается цикл межледниковья. «Последний ледниковый цикл был чуть больше 10 тысяч лет назад — мы все 10 тысяч лет живем в глобальном потеплении. Все, что меняется сейчас, меняется внутри режима глобального потепления, — сообщил ученый Daily Storm. — Жителям Якутии надо наслаждаться потеплевшими зимами, но понимать, что это ненадолго. Нужно приспосабливаться к изменениям климата, которые будут происходить постоянно».





Среди негативных последствий изменения климата Мельников отметил появление «тепловых островов» в городах — зон повышенных температур над промышленными районами; «острова тепла» формируются из-за повышенного выброса тепловой энергии, в результате чего образуются тепловые отходы. «Вы видели, что китайцы в Пекине в масках ходят? Там дышать нечем. Нужно уменьшить энергетический поток от этих «теплых островов», которые внутри больших городов, надо задуматься, как сделать жизнь человека более комфортной», — предложил эксперт.





Во Всемирном фонде дикой природы также напомнили, что в 2018 году Минэкономразвития РФ разработало план адаптации к негативным последствиями изменения климата. По словам Алексея Кокорина, в нем есть отдельные пункты по использованию позитивных факторов от потепления. Инициатива министерства становится «лучше и лучше», его версия от 30 апреля 2019 года «хорошо отлажена», рассказал климатолог. Есть шансы, что летом план будет принят, добавил он.