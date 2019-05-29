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В РАН и WWF поддержали заявление главы Якутии о плюсах глобального потепления
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В РАН и WWF поддержали заявление главы Якутии о плюсах глобального потепления

Айсен Николаев заявил, что повышение средней температуры сделало регион более доступным для многих проектов

Айсен Николаев заявил, что повышение средней температуры сделало регион более доступным для многих проектов

Глава Якутии Айсен Николаев, говоря в интервью «Ведомостям» о глобальном потеплении, отметил, что у этого явления есть не только минусы, но и плюсы. В частности, потепление сделало регион «доступнее для многих проектов»: с увеличением средней температуры зимой в Якутии можно проводить большее число работ на открытом воздухе, отметил Николаев. Экологи с ним соглашаются — у изменения климата есть положительные стороны, однако не стоит забывать и о негативных последствиях, которых гораздо больше, к ним необходимо серьезно подготовиться. Во Всемирном фонде дикой природы (WWF) минусами глобального потепления назвали усложнение доставки продовольствия и нефтепродуктов в Сибирь и на Дальний Восток, а также рост клещевого энцефалита.


«То, что глобальное потепление, вызванное воздействием человека на климатическую систему, имеет позитивные вещи — это факт, другое дело, что гораздо больше негативных, чем позитивных вещей», — заявил Daily Storm руководитель климатической программы WWF Алексей Кокорин. Важное положительное изменение из-за глобального потепления для России — уменьшение отопительного периода и экономия на отоплении, считает Кокорин.


В Якутии действительно стало меньше экстремально холодных температур, подтвердил слова главы региона климатолог. «С другой стороны, если иметь в виду людей, работающих в полевых условиях, то есть обратная сторона медали: количество метелей увеличивается, а метель — это гораздо хуже, если человек на снегоходе где-то в тундре. Но это касается малого количества людей», — отметил он.


В WWF подчеркнули, что в связи с потеплением усугубилась проблема, связанная с Северным завозом (обеспечение территорий Крайнего Севера Сибири, Дальнего Востока и Европейской части России основными жизненно важными товарами, прежде всего продовольствием и нефтепродуктами). «Большие проблемы [в условиях потепления] с зимними дорогами — часто зимники проложены по рекам, более слабые машины проваливаются. Насколько мне известно, чуть ли не половину Северного завоза составляет топливо — его очень сложно завезти», — объяснил Кокорин. Климатолог также указал в числе негативных последствий потепления рост клещевого энцефалита. Он привел пример: сейчас в Архангельской области появились зараженные вирусом клещи.


Директор Института криосферы Земли Сибирского отделения РАН Владимир Мельников объяснил изменение климата в Якутии наложением двух теплых циклов: 100-летнего и 35-летнего. Он также рассказал, что в геологии глобальным потеплением считается цикл межледниковья. «Последний ледниковый цикл был чуть больше 10 тысяч лет назад — мы все 10 тысяч лет живем в глобальном потеплении. Все, что меняется сейчас, меняется внутри режима глобального потепления, — сообщил ученый Daily Storm. — Жителям Якутии надо наслаждаться потеплевшими зимами, но понимать, что это ненадолго. Нужно приспосабливаться к изменениям климата, которые будут происходить постоянно».


Среди негативных последствий изменения климата Мельников отметил появление «тепловых островов» в городах — зон повышенных температур над промышленными районами; «острова тепла» формируются из-за повышенного выброса тепловой энергии, в результате чего образуются тепловые отходы. «Вы видели, что китайцы в Пекине в масках ходят? Там дышать нечем. Нужно уменьшить энергетический поток от этих «теплых островов», которые внутри больших городов, надо задуматься, как сделать жизнь человека более комфортной», — предложил эксперт.


Во Всемирном фонде дикой природы также напомнили, что в 2018 году Минэкономразвития РФ разработало план адаптации к негативным последствиями изменения климата. По словам Алексея Кокорина, в нем есть отдельные пункты по использованию позитивных факторов от потепления. Инициатива министерства становится «лучше и лучше», его версия от 30 апреля 2019 года «хорошо отлажена», рассказал климатолог. Есть шансы, что летом план будет принят, добавил он.


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