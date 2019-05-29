Генпрокурор раскритиковал работу чиновников по сохранению экологии

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка во время выступления на правительственном часе в Госдуме сообщил, что его ведомство столкнулось с рядом проблем при работе в сфере сохранения экологии. Он отметил, что зачастую в нарушении законов в этой сфере виновны сотрудники госструктур, которые позволяют различным предпринимателям работать с мусором и отходами без надлежащих ограничений, условий безопасности и лицензий.





«Людей волнует решение глобальной проблемы уничтожения мусора. Вскрываются факты несоблюдения законов, где хозяйствующие субъекты зачастую работают без утвержденных лимитов, положительного заключения экологической экспертизы, при отсутствии лицензии. Это обусловлено ненадлежащей организацией госконтроля», — подчеркнул Чайка.





Также генпрокурор отметил, что, несмотря на трехгодичный период подготовки, не во всех регионах смогли своевременно перейти на новую форму работы с твердыми коммунальными отходами. По данным его ведомства, в ряде регионов отсутствует достаточное количество перерабатывающих комплексов, полигонов и мусоросжигательных заводов.





Говоря об успехах, Чайка сообщил, что за последний год за нарушение законов в сфере экологии были привлечены к ответственности почти 36 тысяч лиц, виновных в нарушении экологии, значительная часть из которых — сотрудники контрольных ведомств. Он добавил, что всего за 2017-й и 2018 год было ликвидировано более 10 тысяч несанкционированных свалок, включая места складирования ядовитых отходов.





Генпрокурор рассказал, что для улучшения ситуации в различных субъектах РФ были проведены отборочные конкурсы, по итогам которых заключены соглашения с региональными операторами по ликвидации отходов. Также Чайка упомянул новые меры, которые призваны мотивировать жителей многоквартирных домов сортировать мусор при избавлении от него. Кроме того, он сообщил о новом постановлении для региональных операторов, предписывающем увеличить объем переработки отходов и вместе с этим снизить процент их захоронения.





Помимо экологии в своем выступлении генпрокурор затронул также вопросы трудового законодательства и его соблюдения, сообщив о проделанной работе. Чайка раскритиковал деятельность Росавиации, заявив о недостаточной подготовке пилотов, а также нарушениях в сфере безопасности пассажиров и сертификации воздушных судов. Наконец, генпрокурор рассказал о прогрессе в разрешении проблем долгостроев и долевого строительства, заверив, что у его ведомства есть подробные планы по дальнейшей работе в этой сфере.