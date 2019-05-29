Избитый Виторганом режиссер Богомолов возглавит Театр на Малой Бронной

Театральный режиссер-экспериментатор и поэт Константин Богомолов станет художественным руководителем Театра на Малой Бронной в Москве с 25 июня и сменит на этом посту Сергея Голомазова, который со следующего сезона будет возглавлять Русский театр имени Михаила Чехова в Риге. Богомолов известен своими неоднозначными постановками, например, из-за вольной версии «Братьев Карамазовых» по Достоевскому он покинул МХТ имени А.П. Чехова. В начале 2019 года Богомолов дрался с бывшим мужем Ксении Собчак Максимом Виторганом.





Константина Богомолова уже представил коллективу Театра на Малой Бронной глава Департамента культуры Москвы и министр правительства столицы Александр Кибовский. «Как вы знаете, Сергей Анатольевич Голомазов не так давно принял на себя тяжелую миссию, связанную с художественным руководством театра в Риге… Этот сезон для него последний… Мы решили предложить этот пост Константину Юрьевичу Богомолову, с тем чтобы он осуществлял художественное руководство театра», — цитирует ТАСС Кибовского.





Сергей Голомазов, который сейчас находится за границей, отказался комментировать Daily Storm назначение Богомолова на его место. «Мое личное мнение — это мое личное мнение», — сообщил заслуженный деятель искусств и добавил, что он уже год работает в Рижском русском театре в латвийской столице.





Богомолов в свою очередь пообещал, что никаких «революций» не будет — только «эволюции», и подчеркнул, что главное в театре — это успех». По словам режиссера, он будет строить театр так, как учили его Андрей Гончаров и Олег Табаков.





«Я делю театр только на хороший и нехороший, на профессиональный и непрофессиональный. Мы будем с вами работать, и я уверен, что мы можем достигнуть успеха с такой прекрасной труппой и замечательными мастерами», — цитирует РИА Новости Богомолова.





Константин Богомолов — сын кинокритика Юрия Богомолова. В 2007 году режиссер был награжден театральной премией «Чайка» за спектакль «Много шума из ничего». В 2011 году стал лауреатом зрительской премии «ЖЖивой театр» в номинации «Режиссер года. Новая волна» за спектакли WONDERLAND-80 и «Турандот». Также Богомолов был помощником худрука МХТ имени Чехова и работал в «Ленкоме».





Ранее Богомолова подвергли критике за спектакль «Карамазовы» по книге Федора Достоевского «Братья Карамазовы». Режиссер заявил, что руководство театра попросило его внести существенные правки в спектакль, Богомолов отказался и объявил об уходе из театра. Позже он выложил фрагмент спектакля, где старец Зосима предстал мастером Йодой (персонаж «Звездных войн»), который с хором Дартов Вейдеров пел песню «Этот мир придуман не нами», а среди персонажей были заявлены «механические менты», «бодигарды при инвалидке», а также Левый глаз и Правый глаз.





Принимал участие в съемках сериалов «Настя», «Год, когда я не родился», «Содержанки», а также снял клип для группы «Винтаж» «Немного рекламы». В 2018 году был доверенным лицом мэра Москвы Сергея Собянина. Находился в близких отношениях с журналисткой Ксенией Собчак. В 2019 году произошла драка между Богомоловым и бывшим мужем Собчак Виторганом.