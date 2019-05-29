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Избитый Виторганом режиссер Богомолов возглавит Театр на Малой Бронной
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Избитый Виторганом режиссер Богомолов возглавит Театр на Малой Бронной

Экспериментальный постановщик сменит на этом посту действующего худрука Сергея Голомазова 25 июня

Экспериментальный постановщик сменит на этом посту действующего худрука Сергея Голомазова 25 июня
Константин Богомолов Фото: © GLOBAL LOOK press / Komsomolskaya Pravda

Театральный режиссер-экспериментатор и поэт Константин Богомолов станет художественным руководителем Театра на Малой Бронной в Москве с 25 июня и сменит на этом посту Сергея Голомазова, который со следующего сезона будет возглавлять Русский театр имени Михаила Чехова в Риге. Богомолов известен своими неоднозначными постановками, например, из-за вольной версии «Братьев Карамазовых» по Достоевскому он покинул МХТ имени А.П. Чехова. В начале 2019 года Богомолов дрался с бывшим мужем Ксении Собчак Максимом Виторганом.


Константина Богомолова уже представил коллективу Театра на Малой Бронной глава Департамента культуры Москвы и министр правительства столицы Александр Кибовский. «Как вы знаете, Сергей Анатольевич Голомазов не так давно принял на себя тяжелую миссию, связанную с художественным руководством театра в Риге… Этот сезон для него последний… Мы решили предложить этот пост Константину Юрьевичу Богомолову, с тем чтобы он осуществлял художественное руководство театра», цитирует ТАСС Кибовского.


Сергей Голомазов, который сейчас находится за границей, отказался комментировать Daily Storm назначение Богомолова на его место. «Мое личное мнение — это мое личное мнение», — сообщил заслуженный деятель искусств и добавил, что он уже год работает в Рижском русском театре в латвийской столице.


Богомолов в свою очередь пообещал, что никаких «революций» не будет — только «эволюции», и подчеркнул, что главное в театре — это успех». По словам режиссера, он будет строить театр так, как учили его Андрей Гончаров и Олег Табаков.


«Я делю театр только на хороший и нехороший, на профессиональный и непрофессиональный. Мы будем с вами работать, и я уверен, что мы можем достигнуть успеха с такой прекрасной труппой и замечательными мастерами», — цитирует РИА Новости Богомолова.


Константин Богомолов — сын кинокритика Юрия Богомолова. В 2007 году режиссер был награжден театральной премией «Чайка» за спектакль «Много шума из ничего». В 2011 году стал лауреатом зрительской премии «ЖЖивой театр» в номинации «Режиссер года. Новая волна» за спектакли WONDERLAND-80 и «Турандот». Также Богомолов был помощником худрука МХТ имени Чехова и работал в «Ленкоме».


Ранее Богомолова подвергли критике за спектакль «Карамазовы» по книге Федора Достоевского «Братья Карамазовы». Режиссер заявил, что руководство театра попросило его внести существенные правки в спектакль, Богомолов отказался и объявил об уходе из театра. Позже он выложил фрагмент спектакля, где старец Зосима предстал мастером Йодой (персонаж «Звездных войн»), который с хором Дартов Вейдеров пел песню «Этот мир придуман не нами», а среди персонажей были заявлены «механические менты», «бодигарды при инвалидке», а также Левый глаз и Правый глаз.


Принимал участие в съемках сериалов «Настя», «Год, когда я не родился», «Содержанки», а также снял клип для группы «Винтаж» «Немного рекламы». В 2018 году был доверенным лицом мэра Москвы Сергея Собянина. Находился в близких отношениях с журналисткой Ксенией Собчак. В 2019 году произошла драка между Богомоловым и бывшим мужем Собчак Виторганом.


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