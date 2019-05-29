«Аэрофлот» уличил Фургала в спекуляциях на крушении SSJ 100 в Шереметьево

В авиакомпании «Аэрофлот» назвали «спекуляцией» и «попыткой надавить на следствие» заявление губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о том, что катастрофа с участием самолета SSJ 100 в Шереметьево произошла целиком из-за человеческого фактора, а не состояния самолета. Представители авиаперевозчика потребовали от главы региона предоставить доказательства своих слов о «полной исправности самолета» или же опровергнуть свои предыдущие заявления.





«Аэрофлот» считает публичное заявление губернатора Хабаровского края Фургала о том, что причина катастрофы рейса SU1492 Москва — Мурманск — «это на 100% человеческий фактор», неприкрытой попыткой оказать давление на комиссию МАК и следственные органы, а также подготовить определенным образом общественное мнение», — заявили в пресс-службе компании (цитата по ТАСС).





Спекуляция подобными суждениями без доказательств только повышает социальную напряженность, считают представители «Аэрофлота». Они призвали губернатора Хабаровского края не распространять публично «собственные толкования на основе разрозненных фактов».





В «Аэрофлоте» также сообщили, что не располагают документами, согласно которым потерпевший крушение SSJ 100 был «в идеальном состоянии», на которые сослался в своей речи Фургал. Компания потребовала предоставить подобные данные. «В случае отсутствия таковых «Аэрофлот» требует незамедлительного и официального опровержения. Объективные результаты расследования еще только предстоит получить полномочным и компетентным следственным органам», — заключили представители авиаперевозчика.





29 мая губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что в министерство транспорта региона поступило техническое заключение, в котором человеческий фактор называется приоритетной версией крушения самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево. Документ поступил из управления безопасности полетов Росавиации, проводившего расследование катастрофы, уточнила пресс-секретарь губернатора Надежда Томченко.





Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) ранее попросила министра транспорта Евгения Дитриха организовать оперативную проверку SSJ 100 на соответствие сертификационным требованиям. Об этом 28 мая сообщил «Коммерсантъ», ссылаясь на письмо АЭВТ. У ассоциации возникли вопросы к ряду систем самолета и прочностным характеристикам конструкции кессона крыла и шасси, отмечается в документе.





Самолет SSJ 100 вылетел из Шереметьево в Мурманск около 18:00 мск 5 мая, сделал несколько кругов над Московской областью и резко пошел на снижение. Около 18:40 он совершил аварийную посадку, в ходе которой уже было заметно возгорание. В результате возникшего пожара погиб 41 из 78 человек, находившихся на борту. После катастрофы несколько рейсов Superjet задержали и отменили в аэропорту Шереметьево.