Партия Саакашвили «Рух новых сил» будет выдвигаться на выборы в Верховную раду

Также, по словам Сакварелидзе, Зеленский правильно распустил Верховную раду, так как она «уже четыре года нелегитимна».





Отвечая на вопрос журналистки, готов ли он возглавить Генеральную прокуратуру Украины, Сакварелидзе ответил: «Я не уверен, насколько это та задача, которую я должен выполнять. Я для себя не решил, насколько мне это надо. Это адская работа, это дискомфорт, это низкая зарплата. Я не уверен, что буду заниматься этим за семь тысяч гривен».





29 мая Михаил Саакашвили на своей странице в Facebook опубликовал фото полученного в посольстве Украины удостоверения, которое позволяет вернуться на Украину, и заявил, что в тот же день прилетит в Киев. Чуть позже он опубликовал видео из варшавского аэропорта.