Партия Саакашвили «Рух новых сил» будет выдвигаться на выборы в Верховную раду

Бывший заместитель генерального прокурора Украины и соучредитель партии Саакашвили «Рух новых сил» Давид Сакварелидзе заявил о том, что партия планирует участвовать в выборах в Верховную раду 21 июля 2019 года. Об этом он рассказал в интервью сайту «Апостроф». Накануне Владимир Зеленский вернул гражданство Украины Саакашвили и 29 мая он должен вернуться в Киев, о чем сообщил на своей странице в соцсети.
«Да, мы как партия пойдем на эти выборы и будем отстаивать ту философию и те проекты, которые мы хотим осуществить как политическая сила. Участие в выборах — это не наше желание, а наша обязанность перед нашими избирателями», — заявил Давид Сакварелидзе.
Также, по словам Сакварелидзе, Зеленский правильно распустил Верховную раду, так как она «уже четыре года нелегитимна».
Отвечая на вопрос журналистки, готов ли он возглавить Генеральную прокуратуру Украины, Сакварелидзе ответил: «Я не уверен, насколько это та задача, которую я должен выполнять. Я для себя не решил, насколько мне это надо. Это адская работа, это дискомфорт, это низкая зарплата. Я не уверен, что буду заниматься этим за семь тысяч гривен».
29 мая Михаил Саакашвили на своей странице в Facebook опубликовал фото полученного в посольстве Украины удостоверения, которое позволяет вернуться на Украину, и заявил, что в тот же день прилетит в Киев. Чуть позже он опубликовал видео из варшавского аэропорта.
26 июля 2017 года указом президента Украины Петра Порошенко украинское гражданство Михаила Саакашвили было прекращено из-за недостоверной информации, указанной в анкете при получении украинского гражданства в 2015 году. Гражданство политика было восстановлено Зеленским после его победы на выборах.
12 февраля 2018 года Михаил Саакашвили был задержан сотрудниками Госпогранслужбы Украины в одном из ресторанов Киева и выслан в Польшу. Представитель Госпогранслужбы Олег Слободян сообщил, что военнослужащие совместно с представителями Миграционной службы и Национальной полиции известили политика о том, что по решению компетентного органа ему следует возвратиться в страну предыдущего пребывания.
28 мая пресс-служба президента Украины сообщила о восстановлении украинского гражданства Саакашвили. Грузинский политик отреагировал на данную новость на своей странице в Facebook. «Спасибо президенту Зеленскому! Слава Украине!» — написал Саакашвили. Позднее он сообщил, что приедет на Украину уже 29 мая. Подписчики экс-губернатора Одесской области в Facebook поздравили его с этим событием.
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