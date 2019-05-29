В Верховную раду внесли законопроект об импичменте президента

Администрация нового президента Украины Владимира Зеленского внесла в Верховную раду законопроект, который описывает нормы импичмента — отстранения от должности главы государства до истечения его президентского срока. Помимо этого, в парламент внесен законопроект, который снимает депутатскую неприкосновенность с народных депутатов Украины.





«Сегодня передал в Верховную раду проект закона Украины об особенной процедуре устранения президента с поста — импичменте. Это целостный законопроект о процедуре импичмента», — сообщил на брифинге представитель президента в нижней палате парламента Руслан Стефанчук (цитата по «Интерфакс-Украина»).





Одновременно с этим Стефанчук внес законопроект №7203, который отменяет неприкосновенность народных депутатов. Представитель Зеленского отметил, что пора принять решение и по нему. «Было бы честно, если бы мы эти два законопроекта вместе провели. Чтобы и президент имел свою процедуру отстранения его с должности, и Рада получила тот уровень своей неприкосновенности, о котором она говорила», — подчеркнул он.





27 мая спикер Рады Андрей Парубий заявил, что у администрации Зеленского будет три дня, чтобы внести в парламент свой проект процедуры импичмента, иначе будет рассматриваться законопроект на ту же тему, который уже создали народные депутаты. Таким образом, президент предотвратил дальнейшее рассмотрение инициативы, которую сформулировали не его подчиненные.





В украинском законодательстве четко не прописана процедура досрочного прекращения полномочий президента. С одной стороны, такая возможность указана в статье 111 Конституции Украины. Одновременно с этим в законе «О Регламенте Верховной рады» сказано, что процесс основывается не только на 111 статье, но и на статье 85, а также законе о временных следственных комиссиях. Однако сейчас этого закона не существует, поскольку его последнюю редакцию Конституционный суд признал незаконной еще в 2009 году. Таким образом, процедура импичмента прописана в конституции, но законным путем ее осуществить нельзя.





20 мая шоумен Владимир Зеленский стал президентом Украины. В здании Верховной рады он принес присягу на Пересопницком Евангелии, ему вручили символы государственной власти на Украине: булаву и президентскую печать. В своей первой речи он объявил о роспуске парламента, отмене депутатской неприкосновенности и отставке министров, а также руководителей СБУ и генпрокурора. Зеленский также пообещал официально внести в законодательство Украины нормы импичмента. Наконец, он заявил, что намерен добиться прекращения войны в Донбассе, подчеркнув, что он готов для этого на непопулярные решения.