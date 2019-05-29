Я буду бедным и процветающим президентом: новый лидер Латвии сделал первое заявление

Новым президентом Латвии стал судья Суда Европейского союза и бывший министр юстиции республики Эгилс Левитс. За него проголосовал 61 депутат сейма (парламента Латвии) из 100. Срок полномочий нынешнего президента Раймондса Вейониса истекает в июле 2019 года. В этом году сейм избирал президента путем открытого голосования, а не тайного, как было принято ранее.





«Я буду президентом всего латвийского народа. Как в Латвии, так и в других странах мира. Я буду и бедным, и процветающим президентом», — заявил Левитс после избрания.





Избранный президентом Эгилс Левитс — автор закона Латвии, согласно которому люди, приехавшие в Латвию после 1940 года, получают статус «неграждан», а их права урезаются: они получили меньше приватизационных сертификатов и не могли занимать многие виды должностей. К тому же Левитс был автором специфической преамбулы к конституции страны, согласно которой Латвия считается гарантом существования и развития латышской нации, ее языка и культуры.





Это особенно контрастирует с политикой экс-президента страны Раймондса Вейониса, ставшего первым в истории страны главой Латвии, рожденным не в республике. Вейонис родился в русско-литовской семье в Псковской области. В 2017 году он пытался решить проблему «неграждан» в стране и приостановить присвоение этого статуса жителям Латвии, но сейм отклонил эту инициативу.





Ранее стало известно, что мэр Риги Нил Ушаков официально ушел с должности — лидера социал-демократической партии «Согласие», представляющей интересы русскоязычного населения, избрали в Европейский парламент от Латвии. В настоящий момент должность мэра риги временно исполняет Олег Буров от партии «Честь служить Риге». Ушаков считает свое отстранение незаконным и заявляет, что будет обращаться в суд.





«Наша команда в ближайшее время выберет нового мэра и продолжит дела, которые мы начали еще в 2009 году. И еще — в суде я продолжу борьбу за то, чтобы доказать, что мое отстранение от должности было противоправным», — написал он на своей странице в Facebook.





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