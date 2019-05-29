«Как может депутат лгать перед генпрокурором?»: Быков опроверг слова о «расчленении России»

Российский писатель, поэт, литературный критик, обозреватель «Собеседника», преподаватель Дмитрий Быков опроверг слова депутата Анатолия Грешневикова, ранее заявившего во время правительственного часа, что автор «призывает расчленить Россию ради будущего». Как сообщил Быков Daily Storm, он не понимает, где депутат нашел такие цитаты, потому что в своих книгах он никогда ни к чему подобному не призывал. Писатель осторожно предположил, что облеченный властью парламентарий начал на него клеветать перед генеральным прокурором Юрием Чайкой из-за его оппозиционных взглядов.





«Про выступление Грешневикова знаю, но не понимаю, откуда эти высказывания, откуда он их цитирует. Где это я предлагал «расчленить Россию для будущего», откуда он это взял? Я не понимаю, почему депутат позволяет себе прямую клевету. Он человек, облеченный властью. Разве может депутат публично лгать, да еще в разговоре с генпрокурором [России Юрием Чайкой]? А я не только никогда не предлагал расчленить Россию, но у меня нет и высказываний на эту тему», — сообщил Дмитрий Быков Daily Storm.





Быков пояснил, что он не будет привлекать к ответственности Грешневикова, потому что у последнего депутатская неприкосновенность. «Никого я не хочу привлекать к ответственности», — добавил писатель.





«Было бы интересно узнать у депутата Грешневикова, когда это я призывал «расчленять Россию». Может быть, это что-то с его болезненным воображением, с его странными мечтами, или он просто думает, что если я оппозиционер, то можно обо мне врать, как о мертвом», — сказал журналист.





Ранее, как сообщает «Интерфакс», депутат Анатолий Грешневиков во время правительственного часа поднял вопрос о творчестве писателя Дмитрия Быкова. По словам парламентария, журналиста и писателя необходимо привлечь к уголовной ответственности из-за книги о «предателе Власове» и призыва «расчленить Россию ради будущего».





Также депутат отметил, что к ответственности нужно привлечь и историка Юрия Пивоварова, который «рекомендует потерять России Сибирь». Грешневиков также спросил у генпрокурора Юрия Чайки, который в этот момент выступал в Госдуме, почему ведомство не ограничивает продажу мемуаров фашистов на русском языке, а также антисоветских фильмов.





Генеральный прокурор ответил депутату: прокуратура не нашла следов преступления в творчестве Быкова. «В частности, в отношении писателя Быкова оснований для направления материалов в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании мы не нашли», — сказал Чайка.





Вместе с тем Чайка поддержал Грешневикова, назвав затронутый им вопрос «острой проблемой» и заверил депутата, что ведомство «жестко реагирует в рамках своих полномочий». «Но я бы не был так категоричен, как вы нам здесь говорите», — добавил генеральный прокурор РФ.





По словам Чайки, далеко не все подобные случаи можно отнести к «уголовно наказуемым деяниям о реабилитации нацизма», в противном случае в тюрьмы попадет огромное количество людей. Генеральный прокурор добавил, что в первую очередь всем неоднозначным публикациям свою оценку должно давать общество и союзы писателей и журналистов, потому что многие критические высказывания в адрес СССР и его руководства нарушают, в первую очередь, этические и нравственные нормы.