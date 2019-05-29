Кудрин призвал выделить регионам больше денег из бюджета

Глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин считает, что дотации регионам на бюджетную сбалансированность надо не сокращать, а увеличивать. На региональные власти накладываются серьезные обязательства по реализации нацпроектов, нельзя оставлять их с такими проблемами один на один, заявил чиновник в ходе отчета в Совете Федерации 29 мая. Кроме того, экономист спрогнозировал, что реальные доходы россиян в 2019 году снизятся. Он также пообещал, что СП разработает новые меры по борьбе с коррупцией.





Объем всех трансфертов регионам на реализацию нацпроектов в 2019 году увеличился на 14%, или более чем на 100 миллиардов рублей по сравнению с 2018-м, отметил председатель СП. Общий объем субсидий субъектам РФ на данные задачи в 2019 году составит 594 миллиарда рублей, отметил Кудрин.





«Но с другой стороны, уменьшились на 14% дотации на сбалансированность бюджетов, прежде всего за счет существенного снижения — на 45% — иных дотаций, включая дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов. Субсидии на нацпроекты должны идти сверх трансфертов, сверх средств на сбалансированность, которыми самостоятельно распоряжаются субъекты, и не должны уменьшать эти дотации», — подчеркнул экономист.





По словам Кудрина, Счетная палата уведомила президента России Владимира Путина о сокращении дотаций на сбалансированность бюджетов регионов. Глава государства дал поручение правительству решить эту проблему, добавил руководитель СП. Он также сообщил, что пока точно не определен объем средств, который должны выделить регионы на выполнение нацпроектов. «Эти цифры до конца не известны, на субъекты налагаются серьезные обязательства, и оставлять субъекты с ними один на один нельзя», — отметил Кудрин.





Глава Счетной палаты также пообещал, что в 2019 году его ведомство разработает новые меры по борьбе с коррупцией. Одна из поставленных перед СП задач — «развитие среды добросовестности и борьба с коррупцией», пояснил он. «Это очень деликатная задача, здесь общество требует более существенных мер с учетом масштаба коррупции и казнокрадства. Поэтому мы должны отвечать на этот вызов, который, как мы понимаем, существует реально, и мы разрабатываем новые методы в этой области и сейчас обновляем наши соглашения, в том числе с правоохранительными структурами», — сказал Кудрин.





Глава СП также предположил, что по итогам 2019 года реальные доходы россиян могут снизиться. «Первый квартал, конечно, показал, как вы уже сказали, отрицательные значения, и это никем не прогнозировалось, это не ожидалось, поэтому, конечно, общие показатели года, по которым планируется 1% роста реальных доходов, могут оказаться нулевыми или отрицательными. Конечно, такой риск возник в настоящий момент», — рассказал Кудрин.





В марте Кудрин говорил, что россияне лишены «чувства налогоплательщика» — интереса к тому, куда уходят собранные с них налоги. По его мнению, граждане РФ не знают о распределении полученных с налогов средств и даже слабо представляют функции его ведомства. Кудрин пообещал, что Счетная палата будет работать над созданием системы контроля, которая будет более прозрачна для граждан.