Володин: Мы считаем правильным запретить передачу долгов граждан по ЖКХ

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий передавать долги граждан по ЖКХ третьим лицам, то есть коллекторам. Функциями взыскания должны обладать только участники рынка ЖКХ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что запрет должен защитить от мошенников, прежде всего, граждан пенсионного возраста.





«Мы считаем, будет правильным запретить передачу долгов граждан по ЖКХ. Эта проблема, к сожалению, существует: звонят людям, особенно пожилым, с угрозами, вплоть до применения физической силы. Граждане регулярно обращаются к депутатам с требованием принять соответствующие решения. Законопроектом, который был принят в первом чтении, мы вводим прямой запрет на передачу коллекторам долгов граждан по услугам ЖКХ», — заявил он журналистам.





Теперь, по словам председателя нижней палаты парламента, взыскивать долги за свет, воду, вывоз мусора смогут только участники рынка жилищно-коммунальных услуг — управляющие компании, ТСЖ, ЖСК или ресурсоснабжающие организации.





Законопроект был внесен в Думу в марте 2019 года. Одним из его авторов стала депутат от «Единой России» Ирина Яровая. По состоянию на 2018 год долги россиян за услуги ЖКХ составили 1,4 триллиона рублей. В среднем каждый неплательщик должен по 46 тысяч рублей.