Метод кнута: родители считают бесполезной прокурорскую проверку школ на профилактику преступности

Генпрокуратура до конца 2019 года оценит качество мероприятий по профилактике преступности в российских школах, сообщил 29 мая глава ведомства Юрий Чайка. В Национальном родительском комитете (НРК) считают, что такая проверка может обернуться номинальным мероприятием, которое окончится написанием отчетов. Чтобы школьники стали «совсем другими героями, а не теми, кто становится звездами криминальной хроники», необходимо выделять средства для внеучебной деятельности, сфокусироваться на том, чтобы привить детям внимание и интерес к жизни, заявила Daily Storm глава НРК, экс-кандидат в президенты РФ Ирина Волынец.





«Сразу возникает вопрос, какими методами будет осуществляться этот контроль [профилактики преступлений]. Это какая-то странная конструкция — что является профилактикой и как ее контролировать? — недоумевает глава Национального родительского комитета. — Вместо того чтобы уделять внимание занятости наших детей за счет государства, — секции, кружки, спорт, заинтересовывать и занимать детей во внеучебное время — пытаются методом кнута влезть в то пространство, в котором вообще ориентироваться сложно».





Волынец предположила, что прокуратура в качестве проверки может выступить с лекциями, «где будут объяснять, что такое хорошо и что такое плохо». Однако детям нужно внимание, им необходимо привить реальный интерес к жизни — тогда они не будут вступать в деструктивные сообщества и иметь разного рода зависимости, убеждена она. «Наркомания, алкоголизм, игровая зависимость, криминальные структуры — это все уход от действительности, которая не радует и не дает возможности личностного роста и развития. Задача государства — максимально заинтересовать детей. Если они будут видеть перспективу для своего развития, то они у нас будут совсем другие герои, не те, кто становится звездами криминальной хроники», — считает глава НРК.





Усилия необходимо направить на увеличение бюджета в сфере детской занятости во внеучебное время, подчеркнула Волынец: «Когда подросток не занят, — представляете, какая это гормональная буря? — каждый хочет отличиться, стать героем, и как раз спорт и секции — это отличная площадка для того, чтобы наши активные молодые люди проявляли себя».





Глава НРК также отметила, что летом многие дети остаются без внимания родителей и государства. «Страшная жатва каждого лета — несколько сотен погибших детей. Негативные последствия чаще касаются тех, кто остался летом без присмотра, не попал в лагерь и оказался на заброшенных стройках, пустырях, занялся «зацепингом». Если бы власти, к примеру, обеспечили школьников лагерями, то дети были бы заняты и большого количества трагедий можно было бы избежать», — предупредила она.





В октябре 2018 года студент колледжа в Керчи Владислав Росляков совершил нападение на свое учебное заведение. В результате устроенной им бойни, погиб 21 человек. Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин в конце апреля 2019 года заявил, что причиной, побудившей Рослякова пойти на преступление, стало «тотальное унижение» подростка.