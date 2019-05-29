Госдума во втором чтении приняла законопроект об ужесточении наказания для нетрезвых водителей

Госдума приняла во втором чтении законопроект об ужесточении наказания для водителей, совершивших ДТП в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, в результате которого погибли или пострадали участники движения. По новым правилам, нарушителям будет грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.





Ранее председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин заявлял, что по вине нетрезвых автолюбителей погибают «ежегодно более 4000 человек» и более 20 тысяч становятся инвалидами. «Это сломанные судьбы людей и их близких. Представьте себе: за пять лет под колесами пьяного водителя исчезает город, — говорил Володин. — Сел за руль в состоянии опьянения — значит, имел умысел. Справедливо, если ответственность за такое преступление будет приравнена к умышленному убийству. Это должно снизить количество «пьяных ДТП».





Володин также отмечал, что эта инициатива ранее была поддержана профильными министерствами и ведомствами и находит положительный отклик в обществе.





В законопроекте прописано, что за причинение тяжкого вреда здоровью водителю, совершившему ДТП в нетрезвом виде, будет грозить наказание в виде семи лет колонии, а в случае гибели человека — 12 лет тюрьмы. В случае гибели двух и более людей виновнику ДТП будет грозить 15 лет тюрьмы.





Проект закона был внесен на рассмотрение 10 апреля группой депутатов. В первом чтении документ был рассмотрен 14 мая.