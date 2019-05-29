close
St
Госдума во втором чтении приняла законопроект об ужесточении наказания для нетрезвых водителей
Новости

Госдума во втором чтении приняла законопроект об ужесточении наказания для нетрезвых водителей

По новым правилам, нарушителям будет грозить до 15 лет тюрьмы

Госдума приняла во втором чтении законопроект об ужесточении наказания для водителей, совершивших ДТП в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, в результате которого погибли или пострадали участники движения. По новым правилам, нарушителям будет грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.


Ранее председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин заявлял, что по вине нетрезвых автолюбителей погибают «ежегодно более 4000 человек» и более 20 тысяч становятся инвалидами. «Это сломанные судьбы людей и их близких. Представьте себе: за пять лет под колесами пьяного водителя исчезает город, — говорил Володин. — Сел за руль в состоянии опьянения — значит, имел умысел. Справедливо, если ответственность за такое преступление будет приравнена к умышленному убийству. Это должно снизить количество «пьяных ДТП».


Володин также отмечал, что эта инициатива ранее была поддержана профильными министерствами и ведомствами и находит положительный отклик в обществе.


В законопроекте прописано, что за причинение тяжкого вреда здоровью водителю, совершившему ДТП в нетрезвом виде, будет грозить наказание в виде семи лет колонии, а в случае гибели человека — 12 лет тюрьмы. В случае гибели двух и более людей виновнику ДТП будет грозить 15 лет тюрьмы.


Проект закона был внесен на рассмотрение 10 апреля группой депутатов. В первом чтении документ был рассмотрен 14 мая.


МВД предложило изымать машины у пьяных водителей

С аналогичной идеей ранее выступал Владимир Жириновский 20 мая 2019

Загрузка...
Показать комментарии