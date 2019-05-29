Правительство согласилось на взимание акцизов с электронных сигарет и кальянов

Правительство РФ 29 мая вынесло положительное решение по законопроекту, распространяющему акцизы на вейпы и кальяны. Документ определяет понятие электронных систем доставки никотина (ЭСДН), признаваемых подакцизным товаром. К ЭСДН предлагается отнести электронные сигареты и кальяны, сообщает пресс-служба кабмина.





«Подакцизными товарами признаются не только одноразовые средства доставки никотина, но и многоразовые, а также кальяны», — заявили в пресс-службе правительства. Комиссия кабмина по законопроектной деятельности 27 мая одобрила соответствующие поправки в Налоговый кодекс. Они, в частности, определяют понятие ЭСДН.





Ранее в мае Московская городская дума поддержала постановление, которое приравнивает вейпы и кальяны к табачным изделиям. Впоследствии данный документ планируется внести на рассмотрение в Госдуму. Как заявил тогда председатель московского парламента Алексей Шапошников, столица стала первым регионом, который поднял проблему вейпинга.





«Мы вновь обращаем внимание на эту проблему и подготовили для внесения в Госдуму законопроект, который приравнивает вейпы и кальяны, получившие сегодня столь широкое распространение, к табачной продукции. Документ вводит ограничения на «парение» в общественных местах: на территориях и внутри помещений спортивных, образовательных, культурных, медицинских и оздоровительных организаций», — пояснил Шапошников.





Если законопроект одобрят депутаты Госдумы, курение всех изделий табачной продукции в общественных местах запретят. Также под ограничение подпадет их реклама.