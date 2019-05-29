Напавший на школьницу подросток из Вольска не признал вину

Во время заседания Вольского районного суда, где рассматривается ходатайство об аресте подростка, напавшего на школу № 4 и ударившего школьницу топором, обвиняемый отказался признавать вину.





«Я не хотел никого убивать, я хотел попугать и обратить внимание на то, что школьники пьют, ведут аморальный образ жизни» – передает РИА слова подростка из суда.





28 мая в поселке Большевик в Вольске 15-летний школьник попытался устроить поджог в своей школе № 4 и бросил в класс коктейль Молотова. После того, как поджог не удался, он ударил 12-летнюю школьницу металлическим предметом (по одной из версий, небольшим топором). Подросток после нападения бросился бежать, но его остановили другие учащиеся и он был задержан. У него дома прошли обыски. Проверку по факту случившегося проводят СУ СК по Саратовской области и прокуратура.





Как сообщается, он является учеником седьмого класса и уже состоит на учете у психиатра.





Пострадавшую девочку доставили в больницу, где ее уже прооперировали. В Вольск была также отправлена бригада медиков из Областной детской клинической больницы Саратова, которая примет решение о том, где будут лечить ребенка.





Представитель областного минздрава Ирина Шварцкопф сообщила, что состояние школьницы стабилизировалось. Сейчас она находится под динамическим наблюдением.





В соцсети «ВКонтакте» появилась запись в формате манифеста за авторством некоего Василия Иванова с призывом совершать нападения на органы государственной власти. Вероятным автором манифеста является напавший на школу № 4 подросток. В записи есть слова благодарности в адрес керченского стрелка Владислава Рослякова и названы причины, толкнувшие его на преступление: разочарование в родителях, сверстниках, а также в обществе и российском государстве. В начале своего обращения Иванов жалуется на свою мать и тяжелую жизнь, а также утверждает, что он был в психиатрической клинике. Обращает внимание то, что текст обращения составлен с минимальным количеством грамматических ошибок.





В своем обращении автор пишет, что атака Рослякова в октябре 2018 года на колледж в Керчи «встревожила людей». По словам Иванова, он хочет донести до всех мысль о неблагоприятной ситуации в современной российской школе и называет своих учителей лицемерами. Он надеется, что после его нападения на школу она будет разрушена. «...Даже убив мало людей, в любом случае я буду рад ведь я надеюсь, [что] я разрушу школу». Иванов также написал: «Спасибо, Владислав, за идею!» Также автор манифеста написал, что нужно совершать нападения на органы государственной власти и правоохранителей (на здания мэрии и полицеские машины, как это отмечено в манифесте), закидывая их коктейлями Молотова.