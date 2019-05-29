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Напавший на школьницу подросток из Вольска не признал вину
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Напавший на школьницу подросток из Вольска не признал вину

По его словам, он хотел только обратить внимание на аморальный образ жизни школьников

Во время заседания Вольского районного суда, где рассматривается ходатайство об аресте подростка, напавшего на школу № 4 и ударившего школьницу топором, обвиняемый отказался признавать вину.


«Я не хотел никого убивать, я хотел попугать и обратить внимание на то, что школьники пьют, ведут аморальный образ жизни» – передает РИА слова подростка из суда.


28 мая в поселке Большевик в Вольске 15-летний школьник попытался устроить поджог в своей школе № 4 и бросил в класс коктейль Молотова. После того, как поджог не удался, он ударил 12-летнюю школьницу металлическим предметом (по одной из версий, небольшим топором). Подросток после нападения бросился бежать, но его остановили другие учащиеся и он был задержан. У него дома прошли обыски. Проверку по факту случившегося проводят СУ СК по Саратовской области и прокуратура.


Как сообщается, он является учеником седьмого класса и уже состоит на учете у психиатра.


Пострадавшую девочку доставили в больницу, где ее уже прооперировали. В Вольск была также отправлена бригада медиков из Областной детской клинической больницы Саратова, которая примет решение о том, где будут лечить ребенка.


Представитель областного минздрава Ирина Шварцкопф сообщила, что состояние школьницы стабилизировалось. Сейчас она находится под динамическим наблюдением.


В соцсети «ВКонтакте» появилась запись в формате манифеста за авторством некоего Василия Иванова с призывом совершать нападения на органы государственной власти. Вероятным автором манифеста является напавший на школу № 4 подросток. В записи есть слова благодарности в адрес керченского стрелка Владислава Рослякова и названы причины, толкнувшие его на преступление: разочарование в родителях, сверстниках, а также в обществе и российском государстве. В начале своего обращения Иванов жалуется на свою мать и тяжелую жизнь, а также утверждает, что он был в психиатрической клинике. Обращает внимание то, что текст обращения составлен с минимальным количеством грамматических ошибок.


В своем обращении автор пишет, что атака Рослякова в октябре 2018 года на колледж в Керчи «встревожила людей». По словам Иванова, он хочет донести до всех мысль о неблагоприятной ситуации в современной российской школе и называет своих учителей лицемерами. Он надеется, что после его нападения на школу она будет разрушена. «...Даже убив мало людей, в любом случае я буду рад ведь я надеюсь, [что] я разрушу школу». Иванов также написал: «Спасибо, Владислав, за идею!» Также автор манифеста написал, что нужно совершать нападения на органы государственной власти и правоохранителей (на здания мэрии и полицеские машины, как это отмечено в манифесте), закидывая их коктейлями Молотова.


Спасибо Рослякову: манифест напавшего на одноклассников в Вольске появился в соцсети

В школе подросток напал с топором на 12-летнюю ученицу и бросил бутылку с зажигательной смесью 28 мая 2019

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