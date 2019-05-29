«Крупнейшая провокация»: Слуцкий прокомментировал политический скандал в Австрии

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал антироссийской провокацией политический скандал в Австрии, связанный с отставкой кабинета министров во главе с канцлером Себастьяном Курцем. Депутат Госдумы не исключает, что Россия поднимет этот вопрос на Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.





«Я не исключаю, что делегация РФ поднимет в Парламентской ассамблее ОБСЕ вопрос о ситуации вокруг политического скандала в Австрии и так называемого «российского следа» в этой истории. Как мы понимаем, это была крупнейшая провокация, хорошо организованная постановка, целью которой было пошатнуть конструктивное сотрудничество Москвы и Вены», — заявил Слуцкий.





28 мая президент Австрии Александер Ван дер Беллен принял отставку правительства страны во главе с канцлером Себастьяном Курцем. Парламент страны вынес вотум недоверия Курцу из-за кризиса, возникшего после ухода со своего поста бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.





Вице-канцлеру пришлось уйти в отставку после публикации видео, снятого скрытой камерой на Ибице. На записи Штрахе якобы обсуждает с русскоговорящей женщиной возможность получения поддержки на парламентских выборах 2017 года в обмен на доступ к госконтрактам. Верховная прокуратура Австрии изучила запись и не нашла повода для расследования против экс-вице-канцлера.





Леонид Слуцкий назвал видео фальшивкой и связал его появление с предстоящими выборами в Европарламент. Он отметил, что даже немецкие СМИ признали видео со Штрахе провокацией.





«Германская Die Welt не отрицает, что злополучное видео было организованной ловушкой для вице-канцлера Штрахе, выступающего за отмену санкций против России. На лицо случай грубого вмешательства в дела одного из старейших европейских государств с явно антироссийским подтекстом», — заявил Слуцкий.





Ранее стало известно, что глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что списывать все проблемы на выходцев из России — это модный тренд. И призвал журналистов объективно освещать события.