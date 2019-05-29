Сенат Франции потребовал восстановить первоначальный вид собора Нотр-Дам

Сенат Франции одобрил предложенный правительством законопроект по восстановлению собора Парижской Богоматери до начала Олимпийских игры в 2024 году, однако потребовали, что культурному зданию вернули первоначальный облик. В то же время многие сенаторы посчитали, что пятилетний план по восстановлению собора, предложенный президентом Франции Эммануэлем Макроном, малоосуществим.



