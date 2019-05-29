Сенат Франции потребовал восстановить первоначальный вид собора Нотр-Дам

Сенат Франции одобрил предложенный правительством законопроект по восстановлению собора Парижской Богоматери до начала Олимпийских игры в 2024 году, однако потребовали, что культурному зданию вернули первоначальный облик. В то же время многие сенаторы посчитали, что пятилетний план по восстановлению собора, предложенный президентом Франции Эммануэлем Макроном, малоосуществим.
Как сообщает издание The Local, на заседании из законопроекта по восстановлению собора было удалено положение, в котором указывалось, что правительство Франции может отступать от определенных правил в части градостроительства, окружающей среды, охраны исторического наследия и многого другого, если того потребует проект реконструкции.
Документ предусматривает налоговые льготы для граждан, которые внесли пожертвования на восстановление собора (до 75% от внесенной суммы). Также будет создан надзорный Общественный административный орган (EPA), который будет следить за ходом реконструкции. EPA будет находиться в ведомстве Министерства культуры Франции.
Вечером 15 апреля во всемирно известном памятнике архитектуры Нотр-Дам де Пари начался масштабный пожар. Справиться с огнем спасателям удалось только утром 16 апреля. Здание изнутри почти полностью сгорело. Огонь уничтожил верхнюю часть шпиля, часы и большую часть кровли.
16 апреля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что собор Парижской Богоматери будет восстановлен за пять лет. Знаменитое средневековое сооружение — в государственной собственности, поэтому правительство будет отвечать за его восстановление. Сообщается, что общая сумма пожертвований на данный момент превысила один миллиард евро.