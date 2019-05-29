Михаил Саакашвили вернулся в Украину

Экс-президент Грузии и экс-губернатор Одесской области, глава партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили, после почти полуторагодичного отсутствия, вернулся на Украину. Он прилетел в киевский аэропорт «Борисполь» из Варшавы, где перед этим получил в украинском посольстве удостоверение для возвращения на Украину.





Его встречали активисты партии Саакашвили «Рух новых сил» и светловолосая девушка в вышиванке с караваем. Из-за большого количества сторонников Саакашвили и журналистов пассажиры не могли свободно покинуть терминал, что вызвало панику среди сотрудников аэропорта «Борисполь».





26 июля 2017 года, в то время, как Саакашвили был за рубежом, указом президента Украины Петра Порошенко украинское гражданство грузинского политика было прекращено из-за недостоверной информации, указанной в анкете при получении украинского гражданства в 2015 году. В сентябре с помощью своих сторонников Саакашвили смог прорваться через границу и вернуться на Украину. После этого политик организовал регулярные уличные акции против Порошенко.





12 февраля 2018 года Михаил Саакашвили был задержан сотрудниками Госпогранслужбы Украины в одном из ресторанов Киева и выслан в Польшу. Представитель Госпогранслужбы Олег Слободян сообщил, что военнослужащие совместно с представителями Миграционной службы и Национальной полиции известили политика о том, что по решению компетентного органа ему следует возвратиться в страну предыдущего пребывания. Также ему запретили въезд на Украину на три года.





28 мая пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского сообщила о восстановлении украинского гражданства Саакашвили. Грузинский политик отреагировал на данную новость на своей странице в Facebook. «Спасибо президенту Зеленскому! Слава Украине!» — написал Саакашвили. Позднее он сообщил, что приедет на Украину уже 29 мая.





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