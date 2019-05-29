Суд арестовал напавшего на школьницу в Вольске подростка на два месяца

Вольский районный суд Саратовской области 29 мая избрал для подростка, напавшего на местную школу и ударившего девочку топором, меру пресечения в виде двух месяцев ареста, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру. Сам подросток в ходе судебного заседания не признал себя виновным. Он заявил, что хотел лишь попугать школьников и обратить внимание общества на их «аморальный образ жизни».





Ранее Следственное управление Следственного комитета России по Саратовской области возбудило в отношении юноши 2004 года рождения уголовное дело о покушении на убийство малолетних. Как заявили в региональном управлении СКР, в ходе расследования будут установлены условия жизни и воспитания мальчика в семье, а также качество педагогической и профилактической работы со школьниками в учебном заведении, где произошло ЧП.





Инцидент произошел 28 мая утром. Юноша, учащийся средней школы №4 города Вольска, поднялся на второй этаж учебного заведения и закинул в класс, в котором находились учитель и ученики, бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью. После этого в коридоре он бросил вторую аналогичную бутылку со смесью.





Затем он встретил в коридоре девочку (2007 года рождения), направлявшуюся в свой класс. Юноша нанес ей удар топором в область лба, после чего попытался скрыться. Его остановили другие учащиеся, а после был задержан полицейскими. У него дома прошли обыски. Известно, что он учится в седьмом классе этой школы и состоит на учете у психиатра.





Стоит отметить, что в соцсети «ВКонтакте» 28 мая была опубликована запись в формате манифеста за авторством некоего Василия Иванова с призывом совершать нападения на органы государственной власти. Вероятным составителем воззвания является напавший на школу №4 подросток. В тексте есть слова благодарности в адрес «керченского стрелка» Владислава Рослякова.





Пострадавшую в результате нападения в Вольске девочку госпитализировали и прооперировали. В город была направлена бригада медиков из Саратова. Представитель областного минздрава Ирина Шварцкопф сообщила, что состояние школьницы стабилизировалось и сейчас она находится под динамическим наблюдением.