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Суд арестовал напавшего на школьницу в Вольске подростка на два месяца
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Суд арестовал напавшего на школьницу в Вольске подростка на два месяца

Юноша в ходе судебного заседания не признал себя виновным

Вольский районный суд Саратовской области 29 мая избрал для подростка, напавшего на местную школу и ударившего девочку топором, меру пресечения в виде двух месяцев ареста, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру. Сам подросток в ходе судебного заседания не признал себя виновным. Он заявил, что хотел лишь попугать школьников и обратить внимание общества на их «аморальный образ жизни».


Ранее Следственное управление Следственного комитета России по Саратовской области возбудило в отношении юноши 2004 года рождения уголовное дело о покушении на убийство малолетних. Как заявили в региональном управлении СКР, в ходе расследования будут установлены условия жизни и воспитания мальчика в семье, а также качество педагогической и профилактической работы со школьниками в учебном заведении, где произошло ЧП.


Инцидент произошел 28 мая утром. Юноша, учащийся средней школы №4 города Вольска, поднялся на второй этаж учебного заведения и закинул в класс, в котором находились учитель и ученики, бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью. После этого в коридоре он бросил вторую аналогичную бутылку со смесью.


Затем он встретил в коридоре девочку (2007 года рождения), направлявшуюся в свой класс. Юноша нанес ей удар топором в область лба, после чего попытался скрыться. Его остановили другие учащиеся, а после был задержан полицейскими. У него дома прошли обыски. Известно, что он учится в седьмом классе этой школы и состоит на учете у психиатра.


Стоит отметить, что в соцсети «ВКонтакте» 28 мая была опубликована запись в формате манифеста за авторством некоего Василия Иванова с призывом совершать нападения на органы государственной власти. Вероятным составителем воззвания является напавший на школу №4 подросток. В тексте есть слова благодарности в адрес «керченского стрелка» Владислава Рослякова.


Пострадавшую в результате нападения в Вольске девочку госпитализировали и прооперировали. В город была направлена бригада медиков из Саратова. Представитель областного минздрава Ирина Шварцкопф сообщила, что состояние школьницы стабилизировалось и сейчас она находится под динамическим наблюдением.


Напавший на школьницу подросток из Вольска не признал вину

По его словам, он хотел только обратить внимание на аморальный образ жизни школьников 29 мая 2019

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