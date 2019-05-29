Вернувшийся Саакашвили назвал Зеленского пацаном

«Зеленский обещал вернуть мне гражданство и вернул. Пацан сказал — пацан сделал... Он непростой парень и еще всех удивит», — заявил Саакашвили. По его словам, новый президент Украины является независимым политиком





Саакашвили был весьма эмоционален в своем первом выступлении после возвращения на Украину: «Я хочу всех поздравить, меня переполняют эмоции. Очень эмоционально дышать украинским воздухом. Около полутора лет назад меня захватили охранники бывшего президента и выслали в Варшаву, из-за того что я поднял голос против барыжной власти. Я очень горжусь тем, что благодаря решению Зеленского я являюсь соотечественником 65 миллионов украинцев».





Украина обладает колоссальным потенциалом и способная стать самым развитым государством Европы, заявил Саакашвили.





«Я вернулся не для того, чтобы мстить. Я вернулся сюда, чтобы строить. Я хочу с миллионами украинцев участвовать в строительстве новой Украины», — добавил он.





На вопрос журналистов, будет ли он участвовать в выборах в Верховную раду, Саакашвили ответил, что пока ему нужно время, чтобы «осмотреться». Возвращение ему гражданства он назвал смелым шагом со стороны президента Украины Зеленского.





Украинский паспорт Саакашвили получил в 2015 году после чего он стал губернатором Одесской области. 26 июля 2017 года, в то время как Саакашвили был за рубежом, указом президента Украины Петра Порошенко украинское гражданство грузинского политика было прекращено. В сентябре 2017 года с помощью своих сторонников Саакашвили смог прорваться через границу и вернуться на Украину, однако в начале 2018-го его выслали в Польшу.





﻿28 мая 2019 года пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского сообщила о восстановлении украинского гражданства Саакашвили. 29 мая он прилетел из Варшавы в киевский аэропорт Борисполь. В аэропорту Саакашвили встретили девушка с караваем и активисты партии «Рух новых сил». Из-за огромного количества сторонников политика и журналистов образовалась давка — брифинг пришлось перенести из здания аэропорта на улицу. Это вызвало проблемы с проходом пассажиров из терминала.