Спецпрокурор США Роберт Мюллер ушел в отставку

«Я выступаю сегодня потому, что наше расследование завершено», — сказал он журналистам. Мюллер также прокомментировал ход расследования «российского» дела. Он заявил, что не мог выдвигать обвинения в адрес президента Дональда Трампа. «Если бы у нас были веские доказательства того, что президент не совершал преступления, мы бы так и сказали», — отметил Мюллер.





Кроме того, спецпрокурор подчеркнул, что считает доказанным основной вывод своего расследования о том, что Россия пыталась повлиять на выборы в США в 2016 году. «Были многочисленные, систематические попытки вмешаться в наши выборы, и это заслуживает внимания всех американцев», — сказал Мюллер.





После выборов в 2016 году Вашингтон обвинил Москву во вмешательстве в президентскую кампанию, в частности в кибератаках на серверы Демократической партии США. Ряд американских политиков заподозрили президента Дональда Трампа в сговоре с Россией. В связи с этим Мюллера назначили спецпрокурором и поручили ему провести соответствующее расследование.





Мюллер начал заниматься этим делом в мае 2017 года. Параллельно расследование вели комитеты по разведке палаты представителей и сената США. Москва отрицает обвинения во вмешательстве в выборы, называя их бездоказательными. В Кремле эти обвинения неоднократно называли «абсолютно голословными».