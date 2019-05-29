Пентагон обвинил Россию в проведении тайных ядерных испытаний

Россия, предположительно, нарушает Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДЗЯИ), втайне проводя испытания атомного оружия. Об этом заявил глава Разведывательного управления Минобороны США Роберт Эшли. Газета Wall Street Journal отмечает, что Вашингтон впервые обвиняет Москву в нарушении ДЗЯИ.





«Соединенные Штаты считают, что Россия, вероятно, не соблюдает мораторий на ядерные испытания, не соблюдает полный запрет на подобные действия. То, как мы понимаем процесс разработок атомного оружия, приводит нас к мысли о том, что деятельность, связанная с российскими испытаниями, позволит РФ усовершенствовать свой потенциал в сфере ядерного оружия», — заявил Эшли, выступая в Гудзонском университете в Вашингтоне.





Глава разведки также сказал, что сейчас Россия способна производить тысячи атомных боеголовок в год. Кроме того, аналогичные обвинения в проведении тайных ядерных испытаний Эшли выдвинул в адрес Китая.





Wall Street Journal приводит данные американской разведки, согласно которым Россия в рамках модернизации ядерного арсенала проводила на архипелаге Новая Земля испытания атомного оружия. В свою очередь, представитель посольства РФ в Вашингтоне заявил, что российские власти строго соблюдают положения договоров, к которым они присоединились, включая ДЗЯИ.





Последнее ядерное испытание в СССР было проведено 24 октября 1990 года. В 1996 году ООН приняла Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, его подписали более 180 государств. При этом ряд стран так и не ратифицировали соглашение, в том числе США.





Ранее в мае власти России выступили против составления договора о запрещении ядерного оружия и сообщили о неготовности поддерживать усилия ряда государств в этом направлении. Такое заявление российская делегация сделала в ходе третьей сессии подготовительного комитета Конференции 2020 года по рассмотрению действия договора о нераспространении ядерного оружия по тематике ядерного разоружения. Одним из препятствий к созданию договора является сохранение нестратегических ядерных боеприпасов США в Европе и продолжение НАТО практики «совместных ядерных миссий». Сокращение и ограничение этого вида вооружений должно быть поэтапным и основываться на принципе равной и неделимой безопасности, а также понимании конкретных шагов по отказу от ядерного оружия, отмечалось в заявлении делегации из РФ.