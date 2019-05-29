Суд арестовал мужчину, напавшего на редакцию газеты «Родина» в Ставрополе

Ленинский районный суд города Ставрополя избрал меру пресечения в отношении мужчины, подозреваемого в нападении на редакцию газеты «Родина». Подозреваемого арестовали на два месяца. Против него было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Ранее мужчина был судим за разбойное нападение.





По данным управления Следственного комитета России (СКР) по Ставропольскому краю, в начале мая подозреваемый принес в редакцию «Родины» статью и попросил опубликовать ее. Впоследствии узнав, что его материал не будет напечатан, мужчина решил убить главного редактора и его подчиненных, чтобы «привлечь к себе внимание и вызвать общественный резонанс».





Днем 27 мая он пришел в редакцию и попытался принесенным с собой ножом зарезать руководителя и трех сотрудников издания. С полученными ранениями журналисты были доставлены в больницу. Трое из них – отпущены на амбулаторное лечение, главный редактор – госпитализирован





ЗАМЕТКА ДОПОЛНЯЕТСЯ