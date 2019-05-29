Рабочий на Урале похитил начальника из-за долгов по зарплате

«Обращавшиеся ко мне за помощью люди рассказывают, что доведенный до отчаяния невыплатой зарплаты работник увез работодателя в лес и требовал погасить долги», — рассказал Ионин. Как уточняет агентство URA.RU, конфликт произошел 23 мая между рабочим по имени Юрий и начальником производства Сергеем Семеновым, с которого сотрудник компании требовал зарплату.





«Когда тот сказал, что денег нет и не будет, Юра облил бензином трактор и хотел поджечь. Руководитель производства прекрасно понимал, что это повесят на него, и бросился в драку. Юра, поскольку он сильнее, скрутил его, посадил на квадроцикл и повез в лес. Но когда он ехал по щебенке, начальник выпал и смог сбежать», — рассказал другой сотрудник «Экопрома». Вскоре полицейские задержали работника и взяли с него объяснения, но задерживать не стали.





Гендиректор «Экопрома» Елена Обухович написала на Юрия заявление в полицию, «хотят влепить ему лет 20», заявил собеседник URA.RU из числа рабочих фирмы. Эти опасения вполне реальны, так как Юрий несколько месяцев назад освободился по УДО из мест лишения свободы. «Он просто напился на рабочем месте», — заявила URA.RU Обухович. Вопрос о долгах по зарплате перед рабочими она комментировать не стала.





Между тем на предприятии, производящем торф, сложилась тяжелая экономическая ситуация: работники уже девять месяцев не получают свои деньги. По данным регионального управления Следственного комитета, на гендиректора Обухович заведено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 (невыплата заработной платы). Кроме того, на ее имущество стоимостью 1,5 миллиона рублей был наложен арест.





«Люди с августа пишут заявления, но ни Следственный комитет, ни прокуратура ничего не могут с ней сделать. От органов она скрывается: на прошлой неделе должна была прийти в суд — не пришла», — рассказал URA.RU один из сотрудников «Экопрома». При этом, по словам собеседников агентства, бизнес у предприятия прибыльный: по неподтвержденной информации, Обухович незадолго до возбуждения дела купила себе квартиру.