В Госдуму внесен проект поправок в закон о федеральном бюджете на 2019 год

Правительство РФ 29 мая предоставило на рассмотрение в Госдуму инициативу о внесении изменений в закон о федеральном бюджете на 2019-й и на плановый период 2020 и 2021 годов. Документ выложили в электронной базе данных нижней палаты парламента. Согласно поправкам, уровень инфляции не превысит 4,3%.





Кроме того, профицит федерального бюджета РФ в 2019-м составит 1,7% ВВП, или 1,881 триллионов рублей. Действующий в настоящее время закон предусматривает профицит бюджета на текущий год в объеме 1,932 триллиона рублей. При этом прогнозируемый объем ВВП находится на уровне 109,086 триллионов рублей.





﻿По прогнозам, объем доходов федерального бюджета составит 20,174 триллиона рублей, объем расходов – 18,293 триллионов рублей. Верхний предел внутреннего госдолга РФ к 1 января 2020 года уменьшится до 11,329 триллионов рублей. Объем государственного внешнего долга власти планируют сократить до 64,3 миллиардов долларов.





«Изменения, вносимые законопроектом, обеспечивают сбалансированность федерального бюджета в 2019 году», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.





Закон о федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов Госдума приняла в ноябре 2018-го. Согласно данному документу, доходы бюджета в 2019 году ожидались на уровне 19,969 триллионов рублей. Расходы были запланированы в размере 18,037 триллионов рублей. Таким образом, профицит бюджета в 2019 году должен был составить 1,932 триллионов рублей (1,8% ВВП).