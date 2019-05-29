Правительство предложило ряд изменений в Налоговый кодекс

Российское правительство внесло в Госдуму законопроект о ряде изменений в Налоговый кодекс РФ. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента 29 мая. Законопроект направлен на реализацию послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию от 20 февраля 2019 года. Документ, в частности, изменяет список доходов, с которых нельзя взимать налоги, регулирует нормы налогообложения, касающиеся продажи единственного жилья, а также содержит многие другие инициативы.





В частности, законом предлагают сократить с пяти до трех лет минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества, по истечении которого с дохода от продажи этого объекта не будут взимать НДФЛ. Данное правило будут применять только в отношении единственного жилья россиян.





Кроме того, авторы документа также предлагают установить нулевую ставку по налогу на прибыль организаций для региональных или муниципальных музеев, театров и библиотек, а также для образовательных и медицинских организаций. В перечень доходов, с которых нельзя взимать сборы, включат доходы казенных учреждений, подлежащие перечислению в соответствующие бюджеты.





Для организаций и индивидуальных предпринимателей, которые производят подакцизные товары, будет введено ограничение на переход к единому сельскохозяйственному налогу. А при продаже товаров, подлежащих обязательной маркировке, нельзя будет применять единый налог на вмененный доходи и патентную систему налогообложения.





Компании, имеющие несколько обособленных подразделений, смогут перечислять удержанные суммы налога в бюджет по месту нахождения одного из таких подразделений. Кроме того, законопроект предлагает снизить с 25 до 10 человек минимальную численность работников, при которой предприятия обязаны представлять расчеты в налоговые органы в электронной форме.





Весной 2019 года Министерство финансов предложило ввести в Налоговый кодекс новые платежи: экологический и утилизационный сборы, пошлину за пользование автомобильными дорогами федерального значения и отчисления операторов связи общего пользования без изменения ставок и правил уплаты. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил тогда Daily Storm, что инициатива Минфина не должна привести к увеличению фискальной нагрузки. Однако он выразил опасение, что для бизнеса эти изменения могут означать ужесточение ответственности за неуплату, вплоть до уголовной.