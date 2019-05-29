«Приличные люди так себя не ведут»: РФ ответила на обвинения США в ядерных испытаниях

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал утверждения главы Разведывательного управления Минобороны США Роберта Эшли о том, что РФ якобы проводит испытания ядерных боезарядов малой мощности. Ульянов заявил ТАСС, что Москва соблюдает мораторий на подобные мероприятия. По словам постпреда, обвинения главы разведки Пентагона не подкреплены аргументами и фактами. Кроме того, такие голословные заявления говорят о деградации политической культуры в США, считает Ульянов.





«Мы с конца 80-х годов в добровольном, одностороннем порядке установили мораторий на проведение ядерных испытаний. Мы его соблюдаем», – подчеркнул Ульянов. Он добавил, что голословные утверждения Эшли говорят о деградации властей США. «Это свидетельство деградации политической культуры и политической этики в американском истеблишменте. Они позволяют бросаться обвинениями в отношении другой страны, не заботясь о том, чтобы эти обвинения обосновать. Приличные люди так себя не ведут», – констатировал Ульянов.





Постпред также заметил, что США, со своей стороны, хоть и подписали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), в нарушении которого сейчас обвиняют Россию, но не ратифицировали его. «Американцы обещали, но не выполнили. Новая администрация США заявила, что даже не собирается этого делать», – подчеркнул российский постпред.





Ульянов добавил, что США в 2018 году объявили о намерении поддерживать ядерные полигоны в состоянии готовности к возможному возобновлению испытаний. «Позиция, свидетельствующая о том, что американский мораторий ненадежен, и они в любой момент могут отбросить его в сторону», – указал постпред.





Ранее генерал-лейтенант сухопутных войск Роберт Эшли выступил с утверждением, что Россия якобы втайне от мирового сообщества проводит испытания ядерных боезарядов малой мощности. По его словам, такие действия Москвы могут являться нарушением ДВЗЯИ. Газета Wall Street Journal, опубликовавшая заявления главы разведки Пентагона, отметила, что Вашингтон впервые обвинил Москву в нарушении данного договора. Эшли также заявил, что тайные ядерные испытания проводит и Китай.