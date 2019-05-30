В Госдепе рассказали о жалобах Порошенко на недостаточную поддержку на выборах

«Президент Порошенко жаловался нам, что мы делаем недостаточно, чтобы поддержать его. Наш ответ был — мы не выбираем людей, мы придерживаемся принципов и политики. Кто бы ни возглавил Украину, мы продолжим совместную работу», — рассказал Волкер на выступлении в Фонде Карнеги в Вашингтоне. Он не уточнил, при каких именно обстоятельствах Порошенко жаловался американской стороне.





По словам дипломата, Госдеп готов работать с любым демократически избранным лидером на Украине. Ключевым фактором для США является не личность политика, а его курс: проведение реформ, борьба с коррупцией, и ориентация на сотрудничество с Западом, заявил Волкер.





﻿ЦИК Украины 23 апреля завершил обработку протоколов и опубликовал результаты второго тура выборов президента, однако долго не называл Зеленского победителем, ссылаясь на задержки при подсчете из-за празднования православной Пасхи. Зеленский получил 73,22% голосов, действующий глава государства Петр Порошенко — 24,45%.





Еще до официального объявления результатов выборов, одним из первых с победой на выборах Зеленского по телефону поздравил президент США Дональд Трамп. Глава Белого дома в ходе телефонного разговора заявил, что прошедшие выборы являются «важным моментом в истории Украины» и Вашингтон выступает за территориальную целостность и суверенитет Украины. Кроме того, он заявил лидеру выборов о приверженности работать вместе с ним над укреплением демократии в стране.





Проигравший предвыборную гонку и признавший свое поражение Порошенко уже пообещал вернуться в украинскую политику на парламентских выборах, которые пройдут осенью 2019 года, а возможно, и выиграть следующие президентские выборы в 2024 году. ЦИК Украины 30 апреля официально признал Зеленского победителем президентских выборов.