Зеленский включил бывших соратников Порошенко в свою команду

Президент Украины Владимир Зеленский 28 мая провел назначения на высокие государственные посты. Секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) стал Александр Данилюк. При президенте Петре Порошенко он был министром финансов. Заместителем главы администрации назначен Алексей Гончарук, ранее он занимал должность советника первого вице-премьер-министра — министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива.





Новый глава СНБО Александр Данилюк в 2016-2018 годах занимал кресло министра финансов, пока в результате конфликта с премьер-министром Владимиром Гройсманом не лишился поста. При президенте Викторе Ющенко во второй половине 2000-х Данилюк был экономическим советником премьер-министра Юрия Еханурова. Затем был внештатным советником президента Януковича. Тогда же он возглавлял Координационный совет по внедрению экономических реформ — особый консультативно-совещательный орган. С этих должностей он был уволен в феврале 2014 года, после Майдана. После этого Данилюк был постоянным представителем Петра Порошенко в кабинете министров, заместителем главы президентской администрации, пока не перешел на работу в Минфин.





Новый замглавы администрации президента Алексей Гончарук, по данным украинского новостного портала Українськi Новини, был советником экс-министра экологии и природных ресурсов страны Степана Кубивы. Гончарук раньше также был управляющим партнером юридической фирмы Constructive Lawyers и возглавлял независимый экспертно-аналитический центр «Офис эффективного регулирования» (BRDO).





На следующий день после своей инаугурации, 21 мая, Владимир Зеленский назначил главой своей администрации экс-советника Игоря Коломойского Андрея Богдана. В 2008 года Богдан был заместителем министра юстиции Украины Николая Онищука. При президенте Викторе Януковиче был правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики. Советником Коломойского Богдан стал в 2014 году после Евромайдана. По сообщениям СМИ, в избирательном штабе Зеленского Богдан представлял интересы олигарха.





Своим первым помощником 21 мая Зеленский назначил Сергея Шефира. До этого тот был художественным руководителем и автором Студии «Квартал-95», также Шефир был деловым партнером Зеленского до президентской гонки. Одним из заместителей главы администрации стал тоже выходец из Студии «Квартал-95» Сергей Трофимов. Он был там исполнительным продюсером. Другим замглавы администрации стал Юрий Костюк, сценарист сериала «Слуга народа», одного из последних фильмов Зеленского.





Экс-президент Петр Порошенко проиграл президентские выборы на Украине 21 апреля. Во втором туре он уступил шоумену Владимиру Зеленскому, который набрал более 70% голосов. 20 мая Порошенко официально сложил с себя полномочия главы государства — в этот день в Киеве прошла инаугурация Зеленского.